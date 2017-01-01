Спросила о стоимости скульптур: Ректор Острожской академии хотел "поколотить" студентку

Информационный запрос студентки-журналистки возмутил ректора Острожской академии Пасечника.

Ректор Острожской академии Игорь Пасечник считает, что студенты академии не должны иметь право доступа к публичной информации ВУЗа. Такое мнение он высказал во время встречи со студентами после того, как студентка академии и журналистка острожского издание Ostroh. Info поинтересовалась у ректора информацией о стоимости установленных на кампусе скульптур.

Об этом сообщает Четвертая власть.

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Студентка подала информационный запрос 11 октября. По ее словам, 21 октября ее вызвал к себе декан, а 22 октября ректор собрал студентов, чтобы раскритиковать поступок начинающей журналистки. На этой встрече студенты могли поставить только заранее согласованные с деканатом вопросы.

На вопрос, почему ректора так возмутил запрос, он ответил, что считает, что студентам Острожской академии не следует отправлять информационные запросы к своему университету, потому что это якобы противоречит неписаным правилам этики.

“Если бы это произошло в другом вузе, тот, кто подал этот запрос, уже бы ласточкой вылетел оттуда, гарантирую, - сказал Пасечник.

Также ректор посоветовал “переводиться в другой вуз всем, кому что-то не нравится в Острожской академии“. Также он добавил, что если бы студентка была его ребенком, то он бы ее “поколотил“.

Стоит отметить. что такие действия ректора является нарушением законодательства Украины.

“По Закону Украины“ О доступе к публичной информации “, никто не должен объяснять, почему подает запрос. Публичная информация - не чья-то собственность: любой имеет право свободно ее получить“, - прокомментировала ситуацию медиаюристка Вита Володовська.

Более того, ректор заявил студентам на встрече, что он ничего не боится.

“Запомните раз и навсегда: я не боюсь ничего. Посмотрите на мою страничку, сколько мне лет. У меня недавно был день рождения. В таком возрасте уже люди ничего не боятся“, - заявил Пасечник.

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Также он пытался убедить учащихся ВУЗа, что они не найдут информационных запросов от студентов УКУ (Украинский католический университет) или КНУ (Киевский национальный университет).

“Но теперь знаете, что вы найдете в УКУ? Я ездил туда за опытом. А вы найдете следующее: студент, пишущий статью о УКУ, преподаватель, пишущий статью о УКУ, отдает ее на рецензирование декану или заведующему кафедрой и только после того имеет право публиковать статью. Если это не так, то он вылетит из УКУ, как ласточка, потому УКУ создало журналистику, потому что заботится о своем авторитете, о своем имидже“, - пояснил умкудренный жизненным опытом ректор свой оригинальный взгляд на сущность журналистики.

Однако бывший преподаватель УКУ Отар Довженко говорит, что слова Пасечника, не имеют никакой связи с действительностью.

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“Я работал в Школе журналистики Украинского католического университета с 2011 до 2018 года, и за это время мои студенты и коллеги написали сотни материалов, которые прямо или косвенно касались вуза. Событий, людей, инициатив, внутренних процессов и так далее. Никто никогда не просил и не отдавал материалов на один “рецензии“. Это было бы нарушением стандартов журналистики, которого мы бы не разрешили. Несколько лет назад был случай, когда расследование наших студентов касалось двоюродного брата тогда еще отца ректора Бориса - местного политика Теодора Гудзяка. Никто не запрещал студентам это делать и не пытался на них повлиять: это их работа и их право“, - говорит Довженко.

Журналисты также обнародовали расшифровку аудиозаписи встречи ректора со студентами.

Как сообщалось 28 октября, ректор луцкого университета забыл задекларировать более 2 млн гривен.

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