Переписка депутата Яременко с проституткой: Фотожабы и реакция соцсетей

Секс-скандал со "Слугой народа" активно обсуждают в сосцетях.

Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств

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На заседании Верховной Рады народный депутат от “Слуги народа“ Богдан Яременко, который также является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, заказывал себе проститутку за 100 долларов в час. Журналисты сфотографировали сообщения соответствующего содержания в его телефоне.

Пользователи сети активно обсуждают секс-скандал с народным депутатом Яременко. Некоторые иллюстрируют ситуацию меткими фотожабами.

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Напомним, нардеп Богдан Яременко после того, как СМИ обнародовали его интимную переписку, попытался оправдаться, заявив, что специально для журналистов устроил провокацию и якобы он сам сфабриковал в своем телефоне беседу с девушкой.

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