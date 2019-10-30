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Переписка депутата Яременко с проституткой: Фотожабы и реакция соцсетей

Комментариев: 2
Секс-скандал со "Слугой народа" активно обсуждают в сосцетях.
Переписка депутата Яременко с проституткой: Фотожабы и реакция соцсетей
© соцсети
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  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
  • Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
Переписка депутата Яременко с проституткой: Фотожабы и реакция соцсетей
Пользователи Сети смеются над перепиской депутата с девушкой на сайте знакомств
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На заседании Верховной Рады народный депутат от “Слуги народа“ Богдан Яременко, который также является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, заказывал себе проститутку за 100 долларов в час. Журналисты сфотографировали сообщения соответствующего содержания в его телефоне.

Пользователи сети активно обсуждают секс-скандал с народным депутатом Яременко. Некоторые иллюстрируют ситуацию меткими фотожабами.

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Напомним, нардеп Богдан Яременко после того, как СМИ обнародовали его интимную переписку, попытался оправдаться, заявив, что специально для журналистов устроил провокацию и якобы он сам сфабриковал в своем телефоне беседу с девушкой.

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Теги: депутат, скандал, проститутка, Рада, переписка
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Комментариев (2)
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asfd0    30.10.2019, 16:25
Оценка:  -1
asfd0
Да, галицкий юмор - бессмысленный и беспощадный.
Alexsy    30.10.2019, 15:57
Оценка:  -1
Alexsy
Умные люди для того чтобы показать провокацию, заранее записывают с датой и временем то что будут делать!
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