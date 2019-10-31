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Дубневич несколько раз показал кукиш с трибуны Рады

Комментариев: 2
Депутат Ярослав Дубневич, с которого сняли неприкосновенность, несколько раз показал кукиш во время выступления.
Дубневич отличился неприличным жестом в Раде
Дубневич отличился неприличным жестом в Раде
Кадр из видео

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Депутат Ярослав Дубневич (депутатская группа За будущее) несколько раз показал кукиш во время своего выступления с трибуны парламента.

Видео его выступления опубликовал Цензор.НЕТ.

Я вам всем расскажу, почему я показал “во“ (при этом нардеп показал кукиш, - ред.) Шульмейстеру (бывшему замминистра инфраструктуры Владимиру Шульмейстеру, - ред.). Шульмейстер сначала пролоббировал, чтобы и.о. начальника Львовского аэропорта был представитель одесситов Кауфмана и Грановского, а потом хотел прекратить открытый конкурс и правдами-неправдами снова утвердить. И мы вместе с депутатами от Львовщины сказали: “Во тебе!“ (и снова показал дулю, - ред.) и именно поэтому состоялся открытый конкурс и Татьяна Романовская руководит аэропортом “Львов“ и он показывает одни из лучших результатов, - сказал Дубневич.

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После этого он начал рассказывать еще одну ситуацию, когда он показал “во“ Пивоварскому (экс-министр инфраструктуры, - ред.) И Шульмейстеру, при этом нардеп снова скрутил комбинацию из трех пальцев.

Напомним, Дубневич рассказал, что возьмет с собой в СИЗО мыло и книги. Нардеп рассказал детали.

 

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Теги: видео, Рада, Верховная Рада, трибуна, нардеп, Дубневич
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Комментариев (2)
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Woodbrother    31.10.2019, 18:53
Оценка:  0
Woodbrother
Шульмесйстерам и Кауфманам пора ехать в Израиль за ЗЕ пенсией.
ЗаУкраїну    31.10.2019, 18:34
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
не книги, он оговорился...мыло и веревку оно возьмет с собою.
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