В Литве задержали беглого экс-главу украинской госкорпорации

Беглый чиновник подозревается в Украине в расхищении 60 млн. долларов.

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В столице Литвы Вильнюсе задержан бывший председатель правления ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“ Петр Вовчук, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с марта 2017-го разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более $60 млн. ущерба предприятию. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением“), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 (“Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом“) Уголовного кодекса Украины.

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По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более $60 млн.

Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года.

Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долл. США. Дела в отношении еще двух человек - советника председателя правления ОАО “ГПЗКУ“ и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще один человек объявлен в розыск.

Напомним, сегодня Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с Ярослава Дубневича, а правоохранительные органы вручили ему подозрение. Как заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, Дубневич причастен к хищению 93 млн гривен “Укрзализныци“.

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