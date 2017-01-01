ГФС разоблачили схему незаконного ввоза элитных авто в Украину
Сотрудники Главного управления внутренней безопасности ГФС разоблачили незаконную схему ввоза на территорию Украины элитных автомобилей иностранной регистрации без уплаты обязательных таможенных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
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"Прекращена деятельность незаконной схемы по ввозу на территорию Украины элитных легковых транспортных средств иностранной регистрации под видом легального временного ввоза без уплаты соответствующих таможенных платежей с целью их дальнейшей разборки и продажи по запчастям", - говорится в сообщении.
Мероприятия по противодействию коррупции в таможенной сфере проводились работниками Главного управления внутренней безопасности ГФС совместно с военной прокуратурой Западного региона Украины в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по материалам подразделения по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369-2 УК Украины.
Во время проведения мероприятий установлена причастность к указанной схеме должностных лиц Львовской и Черновицкой таможни ГФС, которые, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы способствовали организатору и исполнителям в незаконном перемещении элитных автомобилей на таможенную территорию Украины, чем наносили значительный ущерб государственному бюджету в виде непоступления денежных средств в качестве уплаты обязательных таможенных платежей.
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"В рамках документирования преступной деятельности 28 октября 2019 года проведен ряд обысков и других следственных действий, в ходе которых к материалам уголовного производства изъяты: денежные средства в иностранной валюте, черновые записи с расчетами, компьютерная техника, документы относительного таможенного оформления транспортных средств, свидетельства о регистрации транспортных средств на имя нерезидентов, бланки инвойсов и договоров купли-продажи автомобилей, акты выполненных работ, квитанции об уплате денежных средств, а также два транспортных средства, которые являются предметом совершения уголовного правонарушения", - отметили в ГФС.
Продолжаются следственные действия, направленные на полное, всестороннее расследование, сообщение виновным о подозрении и направление обвинительного акта в суд.
Как сообщалось, в ноябре 2018 года под Киевом нашли 1000 кв.м. складов угонщиков элитных авто.
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