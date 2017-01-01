ГФС разоблачили схему незаконного ввоза элитных авто в Украину

Мероприятия по противодействию коррупции в таможенной сфере проводились совместно с военной прокуратурой Западного региона Украины.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности ГФС разоблачили незаконную схему ввоза на территорию Украины элитных автомобилей иностранной регистрации без уплаты обязательных таможенных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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"Прекращена деятельность незаконной схемы по ввозу на территорию Украины элитных легковых транспортных средств иностранной регистрации под видом легального временного ввоза без уплаты соответствующих таможенных платежей с целью их дальнейшей разборки и продажи по запчастям", - говорится в сообщении.

Мероприятия по противодействию коррупции в таможенной сфере проводились работниками Главного управления внутренней безопасности ГФС совместно с военной прокуратурой Западного региона Украины в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по материалам подразделения по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369-2 УК Украины.

Во время проведения мероприятий установлена ​​причастность к указанной схеме должностных лиц Львовской и Черновицкой таможни ГФС, которые, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы способствовали организатору и исполнителям в незаконном перемещении элитных автомобилей на таможенную территорию Украины, чем наносили значительный ущерб государственному бюджету в виде непоступления денежных средств в качестве уплаты обязательных таможенных платежей.

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"В рамках документирования преступной деятельности 28 октября 2019 года проведен ряд обысков и других следственных действий, в ходе которых к материалам уголовного производства изъяты: денежные средства в иностранной валюте, черновые записи с расчетами, компьютерная техника, документы относительного таможенного оформления транспортных средств, свидетельства о регистрации транспортных средств на имя нерезидентов, бланки инвойсов и договоров купли-продажи автомобилей, акты выполненных работ, квитанции об уплате денежных средств, а также два транспортных средства, которые являются предметом совершения уголовного правонарушения", - отметили в ГФС.

Продолжаются следственные действия, направленные на полное, всестороннее расследование, сообщение виновным о подозрении и направление обвинительного акта в суд.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года под Киевом нашли 1000 кв.м. складов угонщиков элитных авто.

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