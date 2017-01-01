Журналисты показали новую порцию переписок Яременко с девушками
В сети появилась новая порция горячих переписок нардепа от “Слуги народа” Богдан Яременко снова “спалился” на переписках с неизвестными девушками.
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Свежую порцию сенсаций опубликовали издание Буквы.
Журналисты издания уверяют, что несколько переписок депутата с женщинами зафиксировали за последние два дня (29 и 30 октября), хотя, по их словам, подобное они наблюдали еще в сентябре.
Одна из девушек прислала нардепу свое фото в новом комбинезоне, вторая просила 10 тысяч долларов. Нардеп договорился о встрече из одной из девушек, а также поинтересовался, какой алкоголь предпочитает его другая собеседница.
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Некая Анна Степаницкая, отправила Яременко свою фотографию и похвасталась, что купила "комбез". На это нардеп ответил "Неплохо", и сказал, что ее "нужно больше леди делать".
Некая Галина попросила нардепа одолжить ей 10 тысяч долларов на покупку квартиры, но он ответил, что такая сумма выше его возможностей.
Напомним, женщины-нардепы ополчились на Яременко. Депутаты-женщины намерены инициировать снятие оскандалившегося "слуги народа" с должности главы комитета по вопросам внешней политики.
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