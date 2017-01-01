Журналисты показали новую порцию переписок Яременко с девушками

Скандал вокруг Яременко не умолкает.

В сети появилась новая порция горячих переписок нардепа от “Слуги народа” Богдан Яременко снова “спалился” на переписках с неизвестными девушками.

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Свежую порцию сенсаций опубликовали издание Буквы.

Журналисты издания уверяют, что несколько переписок депутата с женщинами зафиксировали за последние два дня (29 и 30 октября), хотя, по их словам, подобное они наблюдали еще в сентябре.

Одна из девушек прислала нардепу свое фото в новом комбинезоне, вторая просила 10 тысяч долларов. Нардеп договорился о встрече из одной из девушек, а также поинтересовался, какой алкоголь предпочитает его другая собеседница.

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Некая Анна Степаницкая, отправила Яременко свою фотографию и похвасталась, что купила "комбез". На это нардеп ответил "Неплохо", и сказал, что ее "нужно больше леди делать".

девушка прислала нардепу фото Буквы

Переписка нардепа Буквы

Некая Галина попросила нардепа одолжить ей 10 тысяч долларов на покупку квартиры, но он ответил, что такая сумма выше его возможностей.

Женщина просила 10 тысяч долларов Буквы

Напомним, женщины-нардепы ополчились на Яременко. Депутаты-женщины намерены инициировать снятие оскандалившегося "слуги народа" с должности главы комитета по вопросам внешней политики.

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