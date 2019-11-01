Под Херсоном идут масштабные учения ПВО

ВСУ учатся поражать воздушные цели из всего, что способно стрелять.

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Воздушные Силы ВСУ проводят масштабные учебно-боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов на полигоне Ягорлык в Херсонской области. Нападение с воздуха учатся отбивать с помощью “Буков“, “трехсоток“ и дивизионов С-125, сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

К учебным стрельбам привлечены подразделения зенитно-ракетных войск из разных регионов Украины, пятикурсники факультета ЗРВ Харьковского национального университета Воздушных Сил, специалисты науки и оборонной промышленности.

В первый день стрельб на полигоне Ягорлык в Херсонской области ракетчики провели более 20 пусков ракет из комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целях. Все - поражены, - сказано в сообщении.

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Стрельбы продлятся до конца недели. После чего подразделения вернутся в пункты постоянной дислокации и приступят к несению боевого дежурства в общей системе противовоздушной обороны государства.

Напомним, в аэропорту Днепра проходят совместные учения силовых ведомств по антитеррористической деятельности. Задачей нацгвардейцев было блокировать первую группу злоумышленников, а кинологи занимались поиском других преступников.

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