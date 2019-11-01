Зеленский назначил нового губернатора Черниговской области

Регион возглавил дипломированный философ с опытом в нефтяной отрасли и политическом пиаре.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации. Соответствующий указ, подписанный еще в четверг, 31 октября, сегодня был опубликован на официальном сайте главы государства.

Об Андрее Прокопенко известно, что он окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Является кандидатом философских наук. В 2012-2013 годах Андрей Прокопенко работал советником вице-президента нефтяной компании ТНК-ВР, а впоследствии возглавлял один из ее департаментов.

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С 2015 года возглавляет компанию “Прокопенко и партнеры“, которая специализируется на управлении избирательными кампаниями, стратегических и кризисных коммуникациях.

В 2015 году избран депутатом Черниговского облсовета, но через год, в 2016-м, сложил мандат.

В марте 2018 был избран заместителем председателя Черниговской областной организации Аграрной партии. На парламентских выборах 2019 возглавлял Одесский областной штаб “Слуги народа“.

Напомним, Зеленский представил нового губернатора Тернопольской области. Регион возглавил местный предприниматель и глава местной футбольной федерации.

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