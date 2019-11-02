НАТО против встречи Столтенберга и освобожденных моряков

Противником оказалась Франция.

Столтенберг не встретится с моряками Фейсбук НАТО

Украинская сторона предложила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу организовать встречу с освобожденными украинскими моряки, однако альянс отказался.

Читай также: НАТО не вступится за Украину в случае открытой агрессии РФ – Кулеба

Об этом сообщает Dt.ua, ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, против встречи генсека НАТО с освобожденными украинскими моряками выступила Франция.

Франция заявила, что эта встреча может раздражать Россию, которая, по мнению Парижа, может “сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате”.

Читай также: Россия не показывает готовности уйти с Донбасса – Столтенберг

Поэтому альянс решил отказать в проведении этой встречи.

Напомним, Украина попросила НАТО предоставить ей новый особый статус. Украина обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram