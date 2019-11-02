НАТО против встречи Столтенберга и освобожденных моряков
Украинская сторона предложила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу организовать встречу с освобожденными украинскими моряки, однако альянс отказался.
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Об этом сообщает Dt.ua, ссылаясь на собственные источники.
По предварительной информации, против встречи генсека НАТО с освобожденными украинскими моряками выступила Франция.
Франция заявила, что эта встреча может раздражать Россию, которая, по мнению Парижа, может “сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате”.
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Поэтому альянс решил отказать в проведении этой встречи.
Напомним, Украина попросила НАТО предоставить ей новый особый статус. Украина обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
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