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НАТО против встречи Столтенберга и освобожденных моряков

Комментариев: 3
Противником оказалась Франция.
Столтенберг не встретится с моряками
Столтенберг не встретится с моряками
Фейсбук НАТО

Украинская сторона предложила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу организовать встречу с освобожденными украинскими моряки, однако альянс отказался.

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Об этом сообщает Dt.ua, ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, против встречи генсека НАТО с освобожденными украинскими моряками выступила Франция.

Франция заявила, что эта встреча может раздражать Россию, которая, по мнению Парижа, может “сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате”.

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Поэтому альянс решил отказать в проведении этой встречи.

Напомним, Украина попросила НАТО предоставить ей новый особый статус. Украина обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

 

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Теги: НАТО, Столтенберг, моряки, Франция, встреча
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Комментариев (3)
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Зорян_и_Шкиряк    02.11.2019, 11:21
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Франция разлюбила Украину. То некие "украинские банды" из уст Макрона, теперь это... Что произошло?
Л_о_л_а    02.11.2019, 11:31
Оценка:  -3
Л_о_л_а
Америка теряет свою функция жандарма Европы...старушка Меркель не справляется, поэтома шалунишка Макрон отбился от рук - и это радует
Л_о_л_а    02.11.2019, 11:32
Оценка:  -1
Л_о_л_а
*функциЮ
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