Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Скандальный Яременко назвал парламентских журналистов “шалавами”

Комментариев: 6
Яременко угодил в новый скандал.
Яременко снова отличился
Яременко снова отличился
Фейсбук Яременко

Скандальный народный депутат Украины от “Слуги народа” Богдан Яременко, которого “спалили” на переписке с проституткой в Верховной Раде, снова отличился. 

Читай также: Журналисты не должны распространять какие-то картинки, - Яременко

В этот раз он написал скандальный комментарий в соцсети Facebook.

Яременко назвал всех парламентских журналистов шалавами. 

Под постом Яременко о сложении полномочий главы комитета Рады некий комментатор написал:

Все время думал, что дипломаты старой школы должны быть немножко разведчиками. Вижу, что ошибался. Даже дети знают, что большинство шалав работают на спецслужбы, или готовы это сделать.

Яременко ответил на этот комментарий в том же духе.

Я просто не думав, что шалавам аккредитацию в ВРУ дают, - написал нардеп.

Комментарии
Комментарии
скрин

Читай также: Секс-переписка в Раде: Яременко уходит с должности главы комитета

Напомним, о секс-скандале в Раде написали СМИ всего мира. Скандал с депутатом Яременко стал темой для СМИ всего мира. О переписке украинского парламентария написали даже в Сенегале.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Яременко, секс-скандал, шалавы, журналисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
advokit    02.11.2019, 14:41
Оценка:  +1
advokit
Чмо! Між іншим, шалави чесно заробляють на життя своїм тілом і нікого в цему не звинувачують!У випадку з тобою боров тупорилий, ти навіть спілкуючись з тією ж шалавою і бажаючи її тіла, просячи в неї ласки не поважаєш її роботу - звинувачуєш журналістів в тому в чому сам винен! І хто ти після цьог
ЗаУкраїну    02.11.2019, 14:36
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
Оно думало что залезло на Олимп, и теперь ему можно все. А оказалось что это обычный серпентарий. Поделом придурку.
ИИИИИИИИИИ    02.11.2019, 14:30
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
это жирное мудило жжёт, не останавливаясь..
Noblesse_obliger    02.11.2019, 14:17
Оценка:  +4
Noblesse_obliger
И это сказала самая дешёвая потаскуха яременко,какой он смешной!!!
Путин_xyйло    02.11.2019, 13:51
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Служенька не знал что чем выше сидит "обезьяна" там лучше видно ее зад!
morbig    02.11.2019, 14:07
Оценка:  -5
morbig
обезьяне канечно виднее
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь