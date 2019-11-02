Скандальный Яременко назвал парламентских журналистов “шалавами”

Яременко угодил в новый скандал.

Скандальный народный депутат Украины от “Слуги народа” Богдан Яременко, которого “спалили” на переписке с проституткой в Верховной Раде, снова отличился.

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В этот раз он написал скандальный комментарий в соцсети Facebook.

Яременко назвал всех парламентских журналистов шалавами.

Под постом Яременко о сложении полномочий главы комитета Рады некий комментатор написал:

Все время думал, что дипломаты старой школы должны быть немножко разведчиками. Вижу, что ошибался. Даже дети знают, что большинство шалав работают на спецслужбы, или готовы это сделать.

Яременко ответил на этот комментарий в том же духе.

Я просто не думав, что шалавам аккредитацию в ВРУ дают, - написал нардеп.

Комментарии скрин

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Напомним, о секс-скандале в Раде написали СМИ всего мира. Скандал с депутатом Яременко стал темой для СМИ всего мира. О переписке украинского парламентария написали даже в Сенегале.

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