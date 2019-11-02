Вакарчук в прямом эфире обратился к Зеленскому

Вакарчук заявил, что у Украины есть два врага.

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук дал оценку внешнеполитической ситуации. В прямом эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером” обратился к Зеленскому.

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По словам Вакарчука, в нашей страны есть два врага. Первый - Россия, которая аннексировала Крым, развязала и ведет войну на Донбассе. Второй - враг внутренний, а именно слабая экономика, коррупция.

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Политик отметил, что предыдущая власть боролась с внешним врагом и заигрывал с внутренним. Действующая власть показывает интересные наработки в сфере экономики, но заигрывает с внешним врагом. Таким образом страна делает шаг вперед и два назад.

А зачем нужна встреча в нормандской формате? Знаем ли мы, с чем туда идти? Такое впечатление, что новая власть хочет просто попасть на ТВ. Минские договоренности мертвые, они уже сработали в 2015. Вы реально думаете, что Путин пойдет на те условия, которые мы хотим? - спросил Вакарчук.

Напомним, Арахамия и Тука поссорились в прямом эфире. Поводом для скандала стало разведение сил на Донбассе.

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