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Вакарчук в прямом эфире обратился к Зеленскому

Комментариев: 1
Вакарчук заявил, что у Украины есть два врага.
Вакарчук обратился к Зеленскому
Вакарчук обратился к Зеленскому
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Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук дал оценку внешнеполитической ситуации. В прямом эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером” обратился к Зеленскому.

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По словам Вакарчука, в нашей страны есть два врага. Первый - Россия, которая аннексировала Крым, развязала и ведет войну на Донбассе. Второй - враг внутренний, а именно слабая экономика, коррупция.

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Политик отметил, что предыдущая власть боролась с внешним врагом и заигрывал с внутренним. Действующая власть показывает интересные наработки в сфере экономики, но заигрывает с внешним врагом. Таким образом страна делает шаг вперед и два назад.

А зачем нужна встреча в нормандской формате? Знаем ли мы, с чем туда идти? Такое впечатление, что новая власть хочет просто попасть на ТВ. Минские договоренности мертвые, они уже сработали в 2015. Вы реально думаете, что Путин пойдет на те условия, которые мы хотим? - спросил Вакарчук.

Напомним, Арахамия и Тука поссорились в прямом эфире. Поводом для скандала стало разведение сил на Донбассе.

 

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Теги: Вакарчук, Свобода слова, Зеленский
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Комментариев (1)
MNI1957    02.11.2019, 16:10
Оценка:  -1
MNI1957
это путлер и закрупские нацики
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