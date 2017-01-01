Оленье копыто и маскхалаты: Вьетнамцы прорывались через границу

Нарушителей остановили всего в 300 метрах от границы.

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На Закарпатье пограничники поймали большую группу нелегальных мигрантов, направлявшихся в Венгрию. Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, 12 вьетнамцев пытались тайно пересечь границу за пределами официальных пунктов пропуска.

По информации правоохранителей, нарушителей, пробиравшихся к границе, удалось задержать всего в 300 метрах от нее. В группе нелегалов было 7 мужчин и 5 женщин. Документов при себе они не имели, но назвались гражданами Вьетнама. Группу сопровождал 26-летний украинец, который при задержании пытался оказать физическое сопротивление пограничникам. Его подозревают в организации нелегальной переправки группы через границу.

В ГПСУ отмечают, что к нелегальному переходу вьетнамцев хорошо подготовили.

Вьетнамцы имели при себе маскировочные накидки, позволяющие им оставаться незамеченными для тепловизоров, спальный мешок, а также у одного из задержанных пограничники обнаружили имитатор следа дикого животного, - сообщают пограничники.

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На незаконных мигрантов составили админпротоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП за попытку нарушения границы. Будут проведены фильтрационно-проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств их путешествия.

На украинца составлен протокол по ст.185-10 КоАП в Нацполицию направлено уведомление о признаках уголовного преступления по ст. 345 УК “Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа“.

Напомним, контрабандисты проложили мост через болото, чтобы возить товары контрабандой из России в Украину.

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