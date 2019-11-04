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ФСБ пытается активно вербовать украинцев, посещающих Крым – СБУ

Комментариев: 3
К сбору разведданных украинских граждан принуждают угрозами, шантажом и прочими подобными методами.
ФСБ пытается активно вербовать украинцев, посещающих Крым – СБУ
ФСБ пытается активно вербовать украинцев, посещающих Крым – СБУ
depositphotos.com

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Крым заставляют украинских граждан, регулярно посещающих временно оккупированный полуостров, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Основная задача, которую ставит российская спецслужба, сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом.

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Как отмечают в СБУ, формы и методы “работы“ ФСБ в Крыму однотипные для всей структуры ФСБ РФ. Это искусственное создание компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление. Активно используются угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров.

Украинские контрразведчики выяснили, что самым рьяным вербовщиком украинских граждан является сотрудник оперативно-розыскного отдела ФСБ в Республике Крым Батталов Алмаз Мубарякович, 26.05.1982 года рождения, уроженец города Баймак, Республика Башкортостан, РФ.

Он непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска “Джанкой“. Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов, - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, в Крыму зафиксировали более 300 случаев давления на журналистов. Были случаи физического нападения на журналистов, пыток, произвольного задержания, захвата имущества, обысков, угроз и др.

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Теги: ФСБ, СБУ, Крым, Россия, шпионаж
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Комментариев (3)
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МаюРацию    04.11.2019, 16:34
Оценка:  0
МаюРацию
"Активно используются угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров""с" - тот момент когда понимаешь, что смеяться над ними уже грешно, как над убогими
VSHIVANKA    04.11.2019, 16:24
Оценка:  0
VSHIVANKA
СТОЛ ЗА КОТОРЫМ СИДЯТ ЭФЭСБЭШНИКИ ПРЯМО НА ТАМОЖНЕ СТОИТ , УКРОПНЫХ ЛОХОВ ЗАМАНИВАЮТ ...
VSHIVANKA    04.11.2019, 16:30
Оценка:  0
VSHIVANKA
НО УКРОПНЫЕ ЭУРОРЭЙЦИ ПОД СТРАХОМ ПЫТОК , А ТЕМ БОЛЕЕ , О УЖАС ПОСЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ НИКОГДА НЕ .......
СУГС. !!!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
САЛО УРОНИЛИ !!!
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