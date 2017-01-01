Президент требует от армии довести правила хранения боеприпасов до стандартов НАТО.

Зеленский издал указ об усилении защитных мер на складах боеприпасов president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины“, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, перед Генеральным штабом ВСУ поставлена задача повысить до стандартов НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения. Генштаб также должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

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На Минобороны возложена задача усилить контроль над реконструкцией технических территорий арсеналов, обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов. Кабинет министров Украины должен профинансировать меры по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ, а также урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для расследования пожаров и взрывов на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы. Ее возглавил лидер фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия.

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