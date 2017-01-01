В Николаеве лидер криминальной группировки арестован без права залога

Задержанного подозревают в захвате заложников.

Читай также: В Херсоне отправлен в СИЗО киллер, подстреливший двух рецидивистов

В Николаеве взяли под стражу лидера криминальной группировки и его помощника, которых подозревают в захвате заложников. Суд принял решение без альтернативы выйти под залог. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Подозреваемых будут держать под стражей до 25 декабря этого года.

49-летний лидер группировки, которого неоднократно привлекали к уголовной ответственности за тяжкие преступления, является подсудимым по двум делам, тогда его отпустили под залог.

Читай также: В Харькове идет война криминальных "авторитетов" - Аброськин

Задержанных подозревают в незаконном завладении транспортным средством, захвате заложников, незаконном лишении свободы или похищении человека, побоях и истязаниях и незаконном обращении с оружием.

Стоит отметить, что суд также будет избирать меры пресечения еще двум участникам криминальной группировки.

Как сообщалось 3 ноября, в Николаеве задержали известного главу ОПГ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram