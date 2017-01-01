В Херсоне отправлен в СИЗО киллер, подстреливший двух рецидивистов

Раненые двое мужчин наотрез отказались сотрудничать со следствием по установлению личности злоумышленника, причастного к обстрелу.

В Херсоне задержан и помещен в СИЗО подозреваемый в попытке убийства двух мужчин. Одной из основных версий совершения преступления является перераспределение влияния в сфере парковочного бизнеса на территории города.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

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Событие произошло 3 октября в центральной части областного центра. После полудня на ул.Тираспольской около двух мужчин, которые разговаривали на улице, остановился внедорожник, из которого прозвучали несколько выстрелов. После этого автомобиль с места быстро исчез, а пострадавшие с огнестрельными ранениями были госпитализированы. Через несколько часов полицейские обнаружили автомобиль, брошенным в одном из спальных микрорайонов Херсона.

Как рассказал заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий, оказалось, что потерпевшими являются двое ранее судимых граждан. Они наотрез отказались сотрудничать со следствием по установлению личности злоумышленника, причастного к обстрелу.

Однако, в течение нескольких дней полиция установила человека, который обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления. В суде полицейские получили разрешение на его задержание для доставки в суд для избрания ему меры пресечения. Однако подозреваемый за это время Херсон уже покинул.

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Он был объявлен в розыск. Ориентировка была размещена в местах массового пребывания граждан, предоставлена для распространения в средствах массовой информации и среди пользователей социальных сетей, в пограничную и миграционную службы были направлены соответствующие запросы, чтобы предотвратить им пересечение государственной границы и получения им новых личных документов. Над установлением его местонахождения работала отдельная рабочая группа из числа опытных оперативников, следователей и работников других профильных служб областного главка полиции.

В результате полицейские получили информацию, что разыскиваемый снова появился в Херсоне. Сотрудники управления уголовного розыска и бойцы спецподразделения задержали его в одном из развлекательных заведений.

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Подозреваемый был доставлен в суд, где ему была выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней без права внесения залога. Сейчас задержанный находится в СИЗО. Он подозревается в покушении на убийство двух человек, за что предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Одной из основных версий совершения преступления является перераспределение влияния в сфере парковочного бизнеса на территории города Херсона. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в январе под Херсоном женщина застрелила мужчину за домогательства.

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