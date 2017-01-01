Директор лесхоза вышел под залог 5 млн гривен

Мужчина был арестован за дачу взятки детективу НАБУ.

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Директор госпредприятия “Гутянское лесное хозяйство“ Виктор Сыса, которого задержали 30 октября во время попытки дать $100 тыс. детективу НАБУ, вышел на свободу под залог 5 млн гривен.

Об этом сообщил один из его адвокатов Игорь Черезов, передает агентство “Украинские новости“.

“Вчера внесли залог и он вышел из СИЗО“, - сказал он.

По его словам, залог внесли родственники директора лесхоза.

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Теперь Сыса обязан прибывать в суд по каждому требованию детектива или прокурора в уголовном производстве; не покидать населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива; уведомлять детектива о смене места проживания; удерживаться от общения со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

Как сообщалось, курьезный случай произошел с начальником одного из лесхозов Харьковской области, что, впрочем, не спасло его от задержания. Лесник дал следователю НАБУ не ту взятку, но “перепутал пакеты“.

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