“Не морозьтесь”: В сети появилась интересная "переписка" Федины и Герасимова

В сеть попала переписка Артура Герасимова и Софии Федины.

В сети опубликовали "переписку" между народными депутатами от фракции "Европейской Солидарности" Софией Фединой и Артуром Герасимовым, в которой первая жалуется на то, что фракция и Порошенко не защищают ее в ситуации с угрозами Зеленскому.

Читай также: Фракция Порошенко заявила о преследовании Федины

Переписка появилась на Telegram-канале Polit.Media.

Судя по переписке, Федина сообщила, что Порошенко и Герасимов ее игнорируют. Также она написала, что ей уже звонили детективы НАБУ. Герасимов в свою очередь напомним о депутатской неприкосновенности.

Приводим скриншоты “переписки” якобы Федины и Герасимова.

Переписка web.telegram.org/#/im?p=@politmedia22

Переписка web.telegram.org/#/im?p=@politmedia22

Переписка web.telegram.org/#/im?p=@politmedia22

Между тем, на своей странице в Facebook депутат “ЕС” Владимир Арьев опроверг информацию о том, что это настоящая переписка.

Они были настолько тупыми, что с них угорал даже фотошоп, - написал Арьев.

Читай также: Вакарчук в прямом эфире обратился к Зеленскому

Депутат указал, что предыдущее сообщение “написано” в 22:00, а последнее на целую минуту раньше - в 21:59.

Нардеп ЕС опроверг информацию Фейсбук Арьева

Этот пост прокомментировала сама Федина, указав, что знание правописания “замечательное”.

Комментарий Федины скриншот

Напомним, расследовать высказывания Федины будет ГБР, а не ГПУ. Возбужденное в ГПУ дело передано в ГБР для непосредственного расследования.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram