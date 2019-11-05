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“Не морозьтесь”: В сети появилась интересная "переписка" Федины и Герасимова

Комментариев: 11
В сеть попала переписка Артура Герасимова и Софии Федины.
София Федина
София Федина
Цензор

В сети опубликовали "переписку" между народными депутатами от фракции "Европейской Солидарности" Софией Фединой и Артуром Герасимовым, в которой первая жалуется на то, что фракция и Порошенко не защищают ее в ситуации с угрозами Зеленскому.

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Переписка появилась на Telegram-канале Polit.Media.

Судя по переписке, Федина сообщила, что Порошенко и Герасимов ее игнорируют. Также она написала, что ей уже звонили детективы НАБУ. Герасимов в свою очередь напомним о депутатской неприкосновенности.

Приводим скриншоты “переписки” якобы Федины и Герасимова.

Переписка
Переписка
web.telegram.org/#/im?p=@politmedia22

Переписка
Переписка
web.telegram.org/#/im?p=@politmedia22

Переписка
Переписка
web.telegram.org/#/im?p=@politmedia22

Между тем, на своей странице в Facebook депутат “ЕС” Владимир Арьев опроверг информацию о том, что это настоящая переписка.

Они были настолько тупыми, что с них угорал даже фотошоп, - написал Арьев.

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Депутат указал, что предыдущее сообщение “написано” в 22:00, а последнее на целую минуту раньше - в 21:59.

Нардеп ЕС опроверг информацию
Нардеп ЕС опроверг информацию
Фейсбук Арьева

Этот пост прокомментировала сама Федина, указав, что знание правописания “замечательное”.

Комментарий Федины
Комментарий Федины
скриншот

Напомним, расследовать высказывания Федины будет ГБР, а не ГПУ. Возбужденное в ГПУ дело передано в ГБР для непосредственного расследования.

 

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Теги: Федина, Герасимов, Порошенко, Арьев
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Комментариев (11)
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МаксимУм    05.11.2019, 15:48
Оценка:  0
МаксимУм
па рашенки своих не бровают!
Бигсэм    05.11.2019, 15:32
Оценка:  0
Бигсэм
Тупая кикимора договорилась.
T-REX2    05.11.2019, 15:29
Оценка:  -2
T-REX2
А сьо тяке?
LERMI_    05.11.2019, 15:28
Оценка:  -1
LERMI_
А чого вона так сильно переживає, якщо вдіяла правильно на 100%! Все одно клоунська партія не сьогодні - завтра паде разом з головним клоуном!
designandrey65    05.11.2019, 15:43
Оценка:  0
designandrey65
Недождешся...
Alexsy    05.11.2019, 15:24
Оценка:  +1
Alexsy
Жим-жим
Жеральд    05.11.2019, 15:09
Оценка:  +1
Жеральд
Закулисье...за власть суки дерутся...Им покуй простой люд...интриганы керовы...через одного к стенке
РухНС    05.11.2019, 15:08
Оценка:  +3
РухНС
Какая же она мерзкая, как внутренне так и внешне. В принципе как и все в этой партии
Letohradek    05.11.2019, 15:11
Оценка:  -5
Letohradek
То есть, в партии охрыпшей крысы, нет умных?
Виталий__    05.11.2019, 15:07
Оценка:  -4
Виталий__
Фейк )))
designandrey65    05.11.2019, 15:45
Оценка:  0
designandrey65
Очень похоже на правду... впрочем шило в мешке не утаишь
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