Начальника разведки РФ уволили из-за провалов по Украине, - СБУ

СБУ сделала заявление касательно кадровых решений в РФ.

Служба безопасности Украины сообщила, что после того, ее сотрудники разоблачили ряд агентов Кремля, в РФ уволили руководителя 316-го разведцентра Петра Каменщикова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющимся в контрразведки данным, руководителя разведывательного подразделения капитана 1 ранга Петра Каменщикова, несмотря на значимый авторитет и положительные рекомендации руководства по Очевидный провал уволили с занимаемой должности, - сообщили в пресс-службе СБУ.

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Сообщается, что 316-й Центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Сотрудники этого разведывательного центра принимали непосредственное участие в аннексии Крыма в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Каменщиков руководил центром с 2012 года. Под его руководством организовывали диверсии и вербовки украинцев.

Начиная с 2014 года СБУ разоблачала и задерживала российских агентов. 4 из них были переданы РФ в ходе последнего обмена между РФ.

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Среди них граждане Украины:

Антонина Радионова, 1969 г.р.военнослужащий Нацгвардии, которую задержали осенью 2017 года и приговорили за государственную измену к 4 годам лишения свободы;

Дмитрий Кореновский, 1972 г.р. и Виктор Федоров, 1969 г.р., задержанные в июне 2018 года, находились под следствием по делу о госизмене;

Юрий Ломако, 1961 г.р., экс-военнослужащий ВСУ, задержан в декабре 2018 года и приговорен к 5 годам тюрьмы за государственную измену.

Решается вопрос о привлечении к ответственности Каменщикова и других его подчиненных по ст. 114 (шпионаж) УК.

Напомним, ФСБ пытается активно вербовать украинцев, посещающих Крым. К сбору разведданных украинских граждан принуждают угрозами, шантажом и прочими подобными методами.

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