Под Одессой подросток оставил предсмертную записку и прыгнул с 16 этажа

Парень погиб на месте от полученных травм.

В городе Черноморске Одесской области подросток написал предсмертную записку и прыгнул с 16 этажа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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Ученик 11 класса прыгнул с жилой многоэтажки. Его тело нашли около 18 часов вечера.

Тело одиннадцатиклассника было обнаружено около шести часов вечера возле одного из многоэтажных домов. В его личных вещах обнаружена предсмертная записка, - сообщили в полиции.

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Сообщается, что парень бросился с балкона 16 этажа. На его теле не обнаружено следов насилия. В школе и дома парня характеризуют положительно. Он воспитывался в благополучной семье.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Причин самоубийства парня пока не называют.

Напомним, в Сумах студентка записала видеообращение перед суицидом. Девушка закрыла дверь в комнату изнутри и выпрыгнула из окна 8-го этажа общежития. Студентка после госпитализации прожила еще 20 минут.

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