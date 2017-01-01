"День народного единства" - является государственным праздником Российской Федерации.

В кокошниках и с балалайкой: Оккупанты устроили в Донецке "День народного единства"

В кокошниках и с балалайкой: Оккупанты устроили в Донецке "День народного единства"

В оккупированном российскими наемниками Донецке в честь государственного праздника РФ объявили выходной, на центральной площади города устроили "гуляния" с бесплатными блинами, балалайкой и актрисами в кокошниках. С "праздником" жителей оккупированного города поздравил главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Денис Пушилин.

Читай также: "Ничего не просочилось": Сурков провел совещания с боевиками "ДНР" на Донбассе

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"У всех нас общее героическое прошлое и любовь к Отечеству. И теперь нужно идти выбранным путем вместе с народом России", - заявил он.

Местный мобильный оператор "Феникс", работающий на захваченном оборудовании компании "Киевстар", прислал абонентам смс с поздравлениями и приглашением на "гуляния" в центре города. Но на площади Ленина все равно собрались только около 3-4 тысяч человек, преимущественно – пенсионеры и семьи с детьми.

"По серой ноябрьской площади прогуливались молодые актеры – парни в косоворотках и девушки в кокошниках, пытаясь веселить людей, а возле фонтана на площади поставили огромный самовар. Для коренных дончан эта попытка создать традиционную "русскую" атмосферу выглядит скорее комично", – описывают "праздник" журналисты.

На сцене выступали народные ансамбли - "репертуар, естественно, русский – балалайка и танцы".

Читай также: "Лепили на уроках труда": Памятник "бойцам ЛНР" высмеяли в интернете

Тут же продавались и поделки от местных умельцев, которые прошли русский "стиль-контроль". Наконец, можно было сфотографироваться на память в фотозоне с русскими орнаментами.

Накануне "праздника" учителя в школах в обязательном порядке в рамках "Уроков гражданственности" неделю объясняли детям – что это за праздник и в чем его суть.

Стоит отметить, что "День народного единства" отмечается в России с 2005 года. Этот праздник посвящен событиям 1612 года, когда Минин и Пожарский изгнали из Москвы силы Речи Посполитой.

Как сообщалось 8 сентября, в “ДНР“ детей согнали на площадь в советской форме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram