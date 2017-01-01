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В кокошниках и с балалайкой: Оккупанты устроили в Донецке "День народного единства"

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"День народного единства" - является государственным праздником Российской Федерации.
В кокошниках и с балалайкой: Оккупанты устроили в Донецке "День народного единства"
© radio.donbas.realties
Фото 1/7
  • На площади поставили огромный самовар
  • На площади поставили огромный самовар
  • На площади поставили огромный самовар
  • На площади поставили огромный самовар
  • На площади поставили огромный самовар
  • На площади поставили огромный самовар
  • На площади поставили огромный самовар
В кокошниках и с балалайкой: Оккупанты устроили в Донецке "День народного единства"
На площади поставили огромный самовар
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В оккупированном российскими наемниками Донецке в честь государственного праздника РФ объявили выходной, на центральной площади города устроили "гуляния" с бесплатными блинами, балалайкой и актрисами в кокошниках. С "праздником" жителей оккупированного города поздравил главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Денис Пушилин. 

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Об этом сообщают "Крым.Реалии". 

"У всех нас общее героическое прошлое и любовь к Отечеству. И теперь нужно идти выбранным путем вместе с народом России", - заявил он.

Местный мобильный оператор "Феникс", работающий на захваченном оборудовании компании "Киевстар", прислал абонентам смс с поздравлениями и приглашением на "гуляния" в центре города. Но на площади Ленина все равно собрались только около 3-4 тысяч человек, преимущественно – пенсионеры и семьи с детьми.

"По серой ноябрьской площади прогуливались молодые актеры – парни в косоворотках и девушки в кокошниках, пытаясь веселить людей, а возле фонтана на площади поставили огромный самовар. Для коренных дончан эта попытка создать традиционную "русскую" атмосферу выглядит скорее комично", – описывают "праздник" журналисты.

На сцене выступали народные ансамбли - "репертуар, естественно, русский – балалайка и танцы".

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Тут же продавались и поделки от местных умельцев, которые прошли русский "стиль-контроль". Наконец, можно было сфотографироваться на память в фотозоне с русскими орнаментами.

Накануне "праздника" учителя в школах в обязательном порядке в рамках "Уроков гражданственности" неделю объясняли детям – что это за праздник и в чем его суть.

Стоит отметить, что "День народного единства" отмечается в России с 2005 года. Этот праздник посвящен событиям 1612 года, когда Минин и Пожарский изгнали из Москвы силы Речи Посполитой.

Как сообщалось 8 сентября, в “ДНР“ детей согнали на площадь в советской форме.

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Теги: "ДНР", оккупанты, Россия, балалайка
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