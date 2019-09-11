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"Лепили на уроках труда": Памятник "бойцам ЛНР" высмеяли в интернете

Комментариев: 11
Пользователи сети активно комментируют творение.
"Лепили на уроках труда": Памятник "бойцам ЛНР" высмеяли в интернете
© соцсети
Фото 1/5
  • Уровень художественного исполнения мемориала поражает
  • Уровень художественного исполнения мемориала поражает
  • Уровень художественного исполнения мемориала поражает
  • Уровень художественного исполнения мемориала поражает
  • Уровень художественного исполнения мемориала поражает
"Лепили на уроках труда": Памятник "бойцам ЛНР" высмеяли в интернете
Уровень художественного исполнения мемориала поражает
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В оккупированной Михайловке в Луганской области российские наемники установили памятник своим ликвидированным сообщникам.

Об этом рассказал в Twitter блогер Necro Mancer.

По опубликованным фотографиям видно, что боевики и их приспешники заставили прийти на мероприятие своих детей.

Пользователи Twitter отметили низкое качество памятника, его дешевизну и примитивность.

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"Его наверное дети на уроках труда делали", "Скорее всего из пластилина!", "Дешёвая гипсовая хрень", - шутят в комментариях.

Как сообщалось 8 сентября, в “ДНР“ детей согнали на площадь в советской форме.

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Теги: "ЛНР", памятник
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Комментариев (11)
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Сеемма    11.09.2019, 15:39
Оценка:  0
Сеемма
Потенциал КВНщиков среди местных комментаторов огромный. Чем бы еще похвалились.
Хитрый-Лис    11.09.2019, 15:19
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
ржу неМагу: Хит сезона православный крести красная звезда комунистов
Sancho-s    11.09.2019, 15:27
Оценка:  +2
Sancho-s
Конгитивный диссонанс)))
сергей11    11.09.2019, 14:42
Оценка:  +6
сергей11
Кизяки в тельняшках - это что-то!
asfd0    11.09.2019, 14:30
Оценка:  -12
asfd0
Главное шо не тризуб из сала.
ВосставшийИзБана    11.09.2019, 14:33
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Они с голодухи из сала даже тризуб съедят. Даже свастику. Только бы из сала.
сергей11    11.09.2019, 14:41
Оценка:  +11
сергей11
Откуда в дыре сало??
ВосставшийИзБана    11.09.2019, 14:28
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
45 лет назад я такое лепил в пионерлагере на конкурсе отрядных линеек.
Woodbrother    11.09.2019, 14:15
Оценка:  +8
Woodbrother
Не хватает еще гипсовых какашек.
h_a_a_r_p    11.09.2019, 14:30
Оценка:  -10
h_a_a_r_p
ты уже нажралось их ?
Woodbrother    11.09.2019, 14:59
Оценка:  +6
Woodbrother
h_a_a_r_p - жесткое у вас импортозамещение на россии
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