"Лепили на уроках труда": Памятник "бойцам ЛНР" высмеяли в интернете
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В оккупированной Михайловке в Луганской области российские наемники установили памятник своим ликвидированным сообщникам.
Об этом рассказал в Twitter блогер Necro Mancer.
По опубликованным фотографиям видно, что боевики и их приспешники заставили прийти на мероприятие своих детей.
Пользователи Twitter отметили низкое качество памятника, его дешевизну и примитивность.
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"Его наверное дети на уроках труда делали", "Скорее всего из пластилина!", "Дешёвая гипсовая хрень", - шутят в комментариях.
Как сообщалось 8 сентября, в “ДНР“ детей согнали на площадь в советской форме.
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