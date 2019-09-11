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"Лепили на уроках труда": Памятник "бойцам ЛНР" высмеяли в интернете

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"Лепили на уроках труда": Памятник "бойцам ЛНР" высмеяли в интернете

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В оккупированной Михайловке в Луганской области российские наемники установили памятник своим ликвидированным сообщникам.

Об этом рассказал в Twitter блогер Necro Mancer.

По опубликованным фотографиям видно, что боевики и их приспешники заставили прийти на мероприятие своих детей.

Пользователи Twitter отметили низкое качество памятника, его дешевизну и примитивность.

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"Его наверное дети на уроках труда делали", "Скорее всего из пластилина!", "Дешёвая гипсовая хрень", - шутят в комментариях.

Как сообщалось 8 сентября, в “ДНР“ детей согнали на площадь в советской форме.

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