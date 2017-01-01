Под Харьковом собака до смерти покусала свою хозяйку

Пенсионерка скончалась в больнице.

В Чугуевском районе Харьковской области собака покусала свою 71-летнюю хозяйку. Женщина от полученных травм скончалась в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По предварительной информации, происшествие случилось 5 ноября в 15:00. Об инциденте в Чугуевский отдел полиции сообщила дежурная медсестра местной больницы.

Женщина сообщила, что госпитализирована пенсионерка с многочисленными ранами конечностей и туловища. 71-летняя пострадавшая находилась в тяжелом состоянии и впоследствии умерла.

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Позже выяснилось, что женщину покусала собственная собака.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на окраине Запорожья собаки нашли человеческую голову. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели человека.

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