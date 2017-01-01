НАБУ открыло дело против Кличко и его окружения

Национальным антикоррупционным бюро Украины выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной государственной измене и хищениях в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, говорится передает 6 ноября РБК-Украина.

Речь идет о возможной госизмене и хищениях бюджетных средств при застройке Киева со стороны Кличко и его заместителей.

Национальным антикоррупционным бюро Украины выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, - говорится в ответе на запрос.

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В октябре Высший антикоррупционный суд открыл производство по этому делу и обязал НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Это произошло после того, как в НАБУ подали заявление на действия Кличко и его заместителей, которые, по мнению заявителя, подпадают под злоупотребление властью, получение неправомерной выгоды, хищение, государственную измену и т. д.

Напомним, Дубинский заявил в САП на двоих однопартийцев. Два депутата от партии Слуга народа якобы обращались к Дубинскому с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок ПроЗорро.

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