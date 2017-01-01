“Почему так холодно”: Зеленский в Харькове возмутился отоплением

Президент спросил чиновников, почему в помещениях настолько холодно.

Президент Украины Владимир Зеленский начал совещание на авиационном заводе в Харькове. Об этом сообщает местное издание МедиаПорт.

Совещание Зеленский традиционно начал с возмущения. Президент возмутился отсутствием отопления в городе.

Почему у вас в любом здании очень холодно? Хотел бы спросить и мэра, и председателя ОГА, - сказал Зеленский.

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Он также добавил, что этот вопрос поручит новому главе ОГА, которого вскоре представит.

Издание сообщает, что на заседании присутствуют гендиректор “Укроборонпрома” Абромавичус, первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов и народный депутат Алексей Кучер. Они сидят в президиуме.

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В зале качестве участников совещания заметили нынешнюю главу Харьковской ОГА Юлию Светличную, председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова, министра внутренних дел Арсена Авакова, работников предприятия, нардепов-мажоритарщиков от Харьковской области, чиновников ОГА, бизнесменов Александра Ярославского и Всеволода Кожемяку.

Кернеса и его замов на совещании нет.

Напомним, Зеленский посетил завод Укроборонпром в Харькове. По словам президента, в советские времена заводы строили около 900 танков в год. Текущие цифры на сейчас - 1 танк с 2009 года.

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