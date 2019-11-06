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Под Днепром полицейский продавал боеприпасы через интернет

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Торговля патронами велась на сайте объявлений в сети Интернет.
Под Днепром полицейский продавал боеприпасы через интернет
© dnipr.gp.gov.ua
Фото 1/3
  • Преступника задержали спецназовцы в Новомосковском районе
  • Преступника задержали спецназовцы в Новомосковском районе
  • Преступника задержали спецназовцы в Новомосковском районе
Под Днепром полицейский продавал боеприпасы через интернет
Преступника задержали спецназовцы в Новомосковском районе
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Синельниковской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Национальной полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.263 УК Украины (сбыт боеприпасов без предусмотренного законом разрешения), разоблачено полицейского, который сбывал боеприпасы через Интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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В ходе проведения досудебного расследования разоблачен работник одного из отделов полиции, который, воспользовавшись сайтом объявлений в сети Интернет, дважды сбыл гражданину боеприпасы (патроны) партиями по 100 и 250 штук.

“6 ноября 2019 во время передачи третьей партии патронов в 350 штук его задержали спецназовцы в Новомосковском районе. Сейчас решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в Государственное бюро расследований для осуществления дальнейшего досудебного расследования, сообщение указанному лицу о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в июле у воевавших на Донбассе итальянцев изъяли ракету.

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Теги: боеприпасы, Днепр
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Комментариев (1)
xapi3mat    06.11.2019, 17:58
Оценка:  -1
xapi3mat
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