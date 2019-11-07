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"Не вызывают уважения": Сенцов о заробитчанах в РФ

Комментариев: 5
Бывший узник Кремля заявил о недопустимости решать личные проблемы путем сотрудничества с врагом.
Украинский режиссер Олег Сенцов
Украинский режиссер Олег Сенцов
кадр из видео

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Люди, едущие на заработки в Россию во время продолжающегося конфликта на Донбассе, не вызывают уважение. Такое мнение в эфире “UA:Перший“ высказал украинский режиссер Олег Сенцов, просидевший в российской тюрьме более пяти лет по политическому обвинению.

По словам Сенцова, находясь в российской колонии в городе Лабытнанги (Тюменская область), он встречал “несколько сотен“ украинских заробитчан.

Там одна и та же история. Люди приехали по объявлению в Россию продавать наркотики. Последние год-два-три – это целая волна. Человек приехал зарабатывать деньги, ничего не заработал, получает семь лет и сидит. Но я с ними не общался. Человек приехал в страну-агрессор зарабатывать деньги. То есть мы с ними воюем, а он пришел решать свои личные проблемы – для меня уже такой человек не вызывает уважения, – сказал Сенцов.

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Он также отметил, что все эти люди шли на сотрудничество с тюремной администрацией, поэтому желания общаться с ними не возникало еще и по этой причине.

Напомним, правозащитник рассказал об опасностях поездок на заработки в РФ. Украинцы рискуют стать там фигурантами уголовного дела и получить ультиматум – воевать против Украины в ЛДНР или сидеть в тюрьме.

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Теги: Сенцов, заробитчане, Россия, тюрьма
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Комментариев (5)
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asfd0    07.11.2019, 13:38
Оценка:  0
asfd0
А Люди, выводящие украденные у государства деньги в офшоры во время продолжающегося конфликта на Донбассе, вызывают уважение?
КимЧенПых    07.11.2019, 12:58
Оценка:  +1
КимЧенПых
то есть этого хряка волнует больше заработок денег у агрессора а не то что сограждане толкали наркоту.
Колишній-східняк    07.11.2019, 12:57
Оценка:  -1
Колишній-східняк
В 2014-м я порвал всякие отношения со своими коллегами в РФ.
Орест_Пiхва    07.11.2019, 13:21
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
Глупо.
alex-zol    07.11.2019, 12:53
Оценка:  +1
alex-zol
А кому нужно твое уважение, неудачник-режиссер.
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