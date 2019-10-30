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Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти – Сенцов

Комментариев: 29
Экс-пленник Кремля напомнил о той неповторимой атмосфере Майдана, которую Украина сейчас потеряла.
Олег Сенцов выступил на Форуме Единства в Мариуполе
Олег Сенцов выступил на Форуме Единства в Мариуполе
кадр из видео

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Помимо российской агрессии у народа Украины есть еще одна серьезная проблема – сами украинцы. Об этом заявил режиссер Олег Сенцов, выступая на Форуме Единства в Мариуполе, пишет Hromadske.

Я вернулся из Польши, у меня была встреча в Центре солидарности в Гданьске. Парень из Ивано-Франковска, который поехал в Польшу на заработки, подошел к микрофону и сказал: Вы, Олег, вернулись домой. Вы увидели те отношения между людьми, которые были на Майдане? Я сказал “Нет. Я этого уже не вижу“, - заявил Сенцов.

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По словам экс-пленника Кремля, он хорошо помнит атмосферу, которая существовала на Евромайдане зимой 2013/2014 гг. Именно эта атмосфера света и тепла помогала ему сохранять крепость духа в российской тюрьме:

Я хорошо помню, как было тогда. Зимой. Когда мы общались друг с другом вежливо, корректно, открыто и честно. Это все помогало мне все 5 лет. Я знал ради, чего я рисковал всем в Крыму, я знал ради чего сижу. Я знал, для чего я это делаю. Это помогало, - отметил Сенцов.

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По возвращении в Украину из российского плена режиссер, по его словам, увидел, что та атмосфера Майдана была утрачена украинцами:

Я увидел, к моему большому сожалению, мы все это потеряли... Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, раздроблены, нетерпимы к любой мысли, - заявил он.

В заключение своего выступления Сенцов призвал украинцев уважать друг друга.

Напомним, Олег Сенцов прокомментировал видео из Золотого, где Зеленский пообщался с ветеранами. “Стыд за президента и гордость за добровольца“ – заявил режиссер.

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Теги: Сенцов, Революция Достоинства, Мариуполь
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Комментариев (29)
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Alexsy    30.10.2019, 15:02
Оценка:  +1
Alexsy
Достижение пети и его ко!
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 15:17
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
А Петя то тут причем ? Он тупого и злобного клоуна не выбирал.
Зарин_и_Зоман    30.10.2019, 14:51
Оценка:  +1
Зарин_и_Зоман
Скоро его зачморят, как и Надю. Революционеры не терпят отличных от своих взглядов.
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 14:56
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Надя дурепа, повевшаяся на деньги фсбе, а сенцов - нет.
Хулиганка*    30.10.2019, 14:49
Оценка:  +2
Хулиганка*
О)))) Надя Савченко № 2!!!! Смотри, а то сядешь в европейской Украине за такие слова... Здесь принято хвалить постмайдаун за все покращення, которые наступили после переворота - потерю территории, убийство своих граждан с противоположной точкой зрения и т.д.
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 14:51
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
Вы как то быстро тупеете на своей москве. Даже ваш коллега "вшивый" на вашем фоне выглядит умнее.
Krammer56    30.10.2019, 14:29
Оценка:  +1
Krammer56
да тому що зараз ти вже боїхся пройтися по вулиці вечером. на кожному кроці наливайка і лотерея із кучою бувших атошників із пістолями і грантами. які до речі обсцикають двори, роблять один одному зауваження і перестрелюють самих же себе через це. а страждають звичайні люди.
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 14:48
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
Бред постите. 100% бред.
Хулиганка*    30.10.2019, 14:49
Оценка:  +1
Хулиганка*
Какой бред, ты, бабка, новости читала?
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 14:52
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Тамбовский волк вам бабка. На вашей россии таких новостей каждый день миллионы штук.
DmitriyMakarov    30.10.2019, 14:26
Оценка:  -2
DmitriyMakarov
Мы, нормальные, психически здоровые люди, живем с майдаунами будто в разных измерениях. Там где они видят атмосферу света и тепла, мы видим беззаконие, ложные ценности, тупость, отсутствие малейшей логики и здравого смысла. У нас Сенцов - психически нездоровый террорист, у них - великий режиссер
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 14:47
Оценка:  -3
ShakhterDonetsk
У вас на россии нет нормальных психически здоровых людей Вы все там мозгами поплыли.
Хулиганка*    30.10.2019, 14:51
Оценка:  +1
Хулиганка*
Вот яркий пример майдавони. Оно всех граждан Украины в россияне записывает, ну, разве оно здоровое? На майдауне бОшку простудило???
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 14:53
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Дядя, а зачем вы под женским ником регистрировались ? Такой гадости ни одна девушка не напишет .
DmitriyMakarov    30.10.2019, 14:55
Оценка:  -1
DmitriyMakarov
Я коренной киевлянин. А ты точно донецкий шахтер? Или ты полупокер?
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 14:56
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
DmitriyMakarov- сами в Киеве хоть раз были ?
DmitriyMakarov    30.10.2019, 15:01
Оценка:  0
DmitriyMakarov
Что заставляет тебя сомневаться что я киевлянин? Я здесь родился, вырос и живу, здесь могилы моих предков - до бабушки моей прабабушки, если что. Да, именно мои предки срачами гнали из Киева Петлюру. А нам придется гнать срачами из Киева Сенцова. А ты откуда?
krolikoffnеt    30.10.2019, 15:06
Оценка:  -1
krolikoffnеt
DmitriyMakarov - у вас тексты типичного московского ватника. Украинцы такой бред не пишут.
DmitriyMakarov    30.10.2019, 15:12
Оценка:  +1
DmitriyMakarov
krolikoffnеt - не знаю, что там пишут типичные москвичи, мало с ними знаком, но то, что украинцы пишут абсолютно разное, в том числе и полный бред - это 100% Ну а отношение к майдану среди киевлян, объективно 50 на 50, зависит от круга общения, но нетерпимость к чужому мнению, только среди свидомых
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 15:18
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
DmitriyMakarov- и тут вы не в курсе киевской жизни. Одни проколы в работе. Выгонят вас из российских информационных войск нафиг.
asfd0    30.10.2019, 14:22
Оценка:  0
asfd0
Геноцид русскоязычного населения украины и всего юго-востока за 5 лет и создал ту неповторимую атмосферу, что мы имеем сейчас. И эти Парни из Ивано-Франковска имеют к этому самое непосредственное отношение.
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 14:43
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
Вас на вашей москве опять уронили головой об бетонный пол.
VSHIVANKA    30.10.2019, 14:18
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ООООО, НАЧИНАЕТСЯ ПОНЕМНОГУ......))))
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 14:44
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
Примите слабительное и вас обязательно попустит.
Alexsy    30.10.2019, 14:16
Оценка:  -2
Alexsy
А всего лишь стоило подождать до внеочередных перевыборов!
А УТЫРКИ устроили госпереворот с последующей потеререй Крыма, и гражданской войнойной на Донбассе.!
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 14:49
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
А всего лишь стоило не лезть российским фашистам в нашу страну. Какого хрена вы к нам с оружием приперлись ?
alex-zol    30.10.2019, 14:11
Оценка:  -2
alex-zol
потому что на майдан вышли, только лохи полные!!!!
tulchanin    30.10.2019, 14:52
Оценка:  -3
tulchanin
А "не лохи" сидели и ждали когда за них все решат ? Ну дождались...
ShakhterDonetsk    30.10.2019, 14:55
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
Не лохи никуда выйти не могут. Их сериалы из дому не выпускают. Ну разве что раз в 5 лет могут сходить на выборы и проголосовать за какого нибудь м...дака типа проФФесора или ЗЕ.
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