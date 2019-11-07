Разведение сил проходит не так гладко, как хотелось бы – МИД

Но некоторые успехи всё же имеются и они важны для местных жителей.

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Разведение сил и средств на Донбассе в районе Золотого проходят не так гладко и быстро, как хотелось бы. Об этом заявил Политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в интервью турецкому информ-агентству Anadolu.

Комментируя разведение сил в районе Золотого, он отметил:

Всё идет не так быстро, как мы хотим.

При дипломат заявил, что несмотря на трудности, некоторые успехи всё же имеются.

В районах, которые мы запланировали, все идет не так гладко, но, по крайней мере, мы начали с реконструкции в городе Станица Луганская, где мы собираемся отремонтировать мост, который очень важен для украинцев на оккупированных территориях, желающих попасть на контролируемую правительством территорию, - сказал Макеев.

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Он добавил, что Россия должна вывести свои войска и вооружения с территории Донбасса, и “позволить нам восстановить правопорядок вместе с усилиями международного сообщества“.

Напомним, в Станице Луганской остаются боевики, переодетые в гражданскую одежду. Такое заявление сделал экс-президент Петр Порошенко.

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