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Разведение сил проходит не так гладко, как хотелось бы – МИД

Комментариев: 1
Но некоторые успехи всё же имеются и они важны для местных жителей.
Политический директор МИД Украины Алексей Макеев
Политический директор МИД Украины Алексей Макеев
facebook.com/oleksii.makeiev

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Разведение сил и средств на Донбассе в районе Золотого проходят не так гладко и быстро, как хотелось бы. Об этом заявил Политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в интервью турецкому информ-агентству Anadolu.

Комментируя разведение сил в районе Золотого, он отметил:

Всё идет не так быстро, как мы хотим.

При дипломат заявил, что несмотря на трудности, некоторые успехи всё же имеются.

В районах, которые мы запланировали, все идет не так гладко, но, по крайней мере, мы начали с реконструкции в городе Станица Луганская, где мы собираемся отремонтировать мост, который очень важен для украинцев на оккупированных территориях, желающих попасть на контролируемую правительством территорию, - сказал Макеев.

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Он добавил, что Россия должна вывести свои войска и вооружения с территории Донбасса, и “позволить нам восстановить правопорядок вместе с усилиями международного сообщества“.

Напомним, в Станице Луганской остаются боевики, переодетые в гражданскую одежду. Такое заявление сделал экс-президент Петр Порошенко.

 

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Теги: Станица Луганская, Золотое, Донбасс, разведение сил на Донбассе, МИД
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Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    07.11.2019, 14:55
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
да можете не разводить, похyй. это вам надо, чтоб на переговоры позвать взрослых дядей и тетей)))))))))) мы вас и так eбем)))))))))))
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