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Шутка сильнее угроз: Почему Путину не запугать Зеленского

Комментариев: 9
Личные качества и хорошие переговорные навыки Зеленского позволяют ему успешно выдерживать давление за столом переговоров.
Почему Путину не запугать Зеленского?
Почему Путину не запугать Зеленского?
фотоколлаж

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Президент России Владимир Путин не сможет запугать главу украинского государства Владимира Зеленского. Такое мнение высказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью западно-европейскому изданию Euractiv.

Так, в ходе беседы журналист спросил Кулебу о том, не являлось ли принятие Украиной “формулы Штайнмайера“ результатом того, что Зеленский – новичок в политике и Путин его просто запугал. На это украинский вице-премьер ответил отрицательно:

Из того, что я видел до сих пор, президент (Зеленский - ред.), во-первых, абсолютно привержен защите территориальной целостности и суверенного права Украины решать свое будущее. Во-вторых, он обладает всеми необходимыми навыками, чтобы быть эффективным в переговорах. Я присутствовал на ряде переговоров и видел его в действии, и я доволен тем, что видел, - заявил Кулеба.

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Также вице-премьер указал на превосходное чувство юмора Зеленского, которое также может использоваться в качестве психологического оружия за переговорным столом:

Поэтому, если президент Путин попытается запугать моего президента, то я уверен, что президент Путин проиграет, потому что шутка является более мощным и сильным инструментом, чем попытка президента Путина запугивать, - заявил Кулеба.

Напомним, Зеленский трижды оконфузился во время вчерашней поездки в Харьков. Президент трижды назвал концерн “Укроборонпром” “концертом”.

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Теги: Зеленский, Путин, Кулеба, угрозы, юмор, президент, Россия, формула Штайнмайера
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Комментариев (9)
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VSHIVANKA    07.11.2019, 17:44
Оценка:  -3
VSHIVANKA
А ЗЕЛЬЦ МОЖЕТ Х.УЕМ НА РОЯЛЕ СЫГРАТЬ ГРУСТНУЮ , ЗАУНЫВНУЮ ПЕСНЮ ПРО КАКУЮ-ТО ЩЕНЮ , КОТОРАЯ ВМЭРЛА ?
И КСТАТИ , ПОЧЕМУ ЭУРОРЭЙЦИ ПРИ ЭТОМ ВСЕГДА ХВАТАЮТСЯ ЗА СЕРДЦЕ , ВСЁ ТАК ПЕЧАЛЬНО ?
П    07.11.2019, 17:53
Оценка:  +1
П
На рояле? Да хоть на твоем лбу.
ВосставшийИзБана    07.11.2019, 17:38
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Я посмотрю, как он будет смешить этого так называемого Путина, когда его возьмут образно говоря за теститулы.
П    07.11.2019, 17:38
Оценка:  +3
П
Лапти, забыли,что ваш бох - обычный носильщик чемоданов?
VSHIVANKA    07.11.2019, 17:28
Оценка:  -5
VSHIVANKA
В СЕТИ ЕСТЬ КЛИП , ГДЕ КИРКРОВ ДАЁТ ПОДЗАТЫЛЬНИКИ ЗЕЛЬЦУ ....)))
Антибес    07.11.2019, 17:27
Оценка:  -1
Антибес
Зе надеется рассмешить Путина до слёз?)))
Woodbrother    07.11.2019, 17:11
Оценка:  +2
Woodbrother
Патамучта путен давно сдох.
П    07.11.2019, 17:27
Оценка:  -1
П
Путин - ху@ло! А что говорит твой клон Letohradek?
П    07.11.2019, 17:42
Оценка:  +1
П
Letohradek - яростно минусит))))))
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