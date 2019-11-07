Шутка сильнее угроз: Почему Путину не запугать Зеленского

Личные качества и хорошие переговорные навыки Зеленского позволяют ему успешно выдерживать давление за столом переговоров.

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Президент России Владимир Путин не сможет запугать главу украинского государства Владимира Зеленского. Такое мнение высказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью западно-европейскому изданию Euractiv.

Так, в ходе беседы журналист спросил Кулебу о том, не являлось ли принятие Украиной “формулы Штайнмайера“ результатом того, что Зеленский – новичок в политике и Путин его просто запугал. На это украинский вице-премьер ответил отрицательно:

Из того, что я видел до сих пор, президент (Зеленский - ред.), во-первых, абсолютно привержен защите территориальной целостности и суверенного права Украины решать свое будущее. Во-вторых, он обладает всеми необходимыми навыками, чтобы быть эффективным в переговорах. Я присутствовал на ряде переговоров и видел его в действии, и я доволен тем, что видел, - заявил Кулеба.

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Также вице-премьер указал на превосходное чувство юмора Зеленского, которое также может использоваться в качестве психологического оружия за переговорным столом:

Поэтому, если президент Путин попытается запугать моего президента, то я уверен, что президент Путин проиграет, потому что шутка является более мощным и сильным инструментом, чем попытка президента Путина запугивать, - заявил Кулеба.

Напомним, Зеленский трижды оконфузился во время вчерашней поездки в Харьков. Президент трижды назвал концерн “Укроборонпром” “концертом”.

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