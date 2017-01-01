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Цемах готов дать показания, но при одном условии

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Экс-командующий террористической ПВО хочет, чтобы следователи приехали к нему на оккупированный Донбасс.
Фигурант дела о сбитом рейсе MH17 Владимир Цемах
Фигурант дела о сбитом рейсе MH17 Владимир Цемах
facebook.com/eugene.krapyvin

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Фигурант дела о сбитом малазийском Boeing рейса MH17 Владимир Цемах, в начале сентября переданный России в рамках обмена пленными, готов дать показания украинским и голландским следователям. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерена.

Он напуган и тяжело переживает все, что с ним произошло, но тем не менее готов дать показания как нидерландским, так и украинским следователям, чтобы защитить свое честное имя. Делать это он согласен только на территории ДНР“, - сказал Кучерена.

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При этом, по словам адвоката, Цемах оказался в тупиковой ситуации, поскольку объявлен в розыск не только в Украине и Нидерландах, но и в России, из-за чего не может выехать для допроса даже на российскую территорию.

Напомним, ранее Цемах заявлял, что представители Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания по делу об авиакатастрофе. Он также рассказал, что на его допросе в Киеве участвовали представители Австралии и Нидерландов.

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Теги: Цемах, Нидерланды, допрос, MH17, Донбасс, ДНР, Россия
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