Суд обязал НАБУ открыть дело против директора ГБР

Романа Трубу подозревают в невыполнении судебного решения, что является уголовным преступлением.

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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное производство в отношении директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом говорится в постановлении суда от 6 ноября 2019 года, пишет “Эспрессо“.

Как указано в постановлении, в суд обратился гражданин Гец И.В. с жалобой об уголовном правонарушении, совершенном директором ГБР Романом Трубой по ч. 3 ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения).

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Целью правонарушения якобы была попытка защитить от уголовной ответственности руководство Сумской областной государственной администрации за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины (служебная халатность). Речь идет о распределении в 2015-2019 годах между распорядителями бюджетных средств низового уровня бюджетных ассигнований государственного фонда регионального развития. Как утверждается при распределении 661,1 млн гривен государству был нанесен ущерб в размере около 318,1 млн гривен.

Кроме того, утверждается, что одним из руководящих должностных лиц Сумской областной государственной администрации, совершивших это преступление, якобы был действующий первый заместитель Министерства развития общин и территорий Живицкий Д.А. Тогда он занимал должность руководителя аппарата Сумской ОГА.

Напомним, сотрудники НАБУ задержали судью с банкой долларов. Служитель Фемиды хранил “честно нажитое“ в пол-литровой стеклянной банке.

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