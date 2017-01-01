Экс-министр Насалик предстанет перед судом

Расследование длилось более года .

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Обвинительный акт в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которому инкриминируется декларирование недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса), направлен для рассмотрения по существу в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Как установило следствие, министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти на 1,25 млн долларов.

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Расследование детективы НАБУ осуществляли с сентября 2018 года. В июле чиновнику сообщили о подозрении. 7 августа подозреваемому и стороне защиты был предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Как сообщалось 24 октября, Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу с применением ​полиграфа бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

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