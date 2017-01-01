Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-министр Насалик предстанет перед судом

Комментариев: 0
Расследование длилось более года .
Чиновник "забыл" задекларировать более миллиона долларов США
Чиновник "забыл" задекларировать более миллиона долларов США
скриншот видео

Читай также: Будет бой. Насалик ответил на вызов топ-менеджера Нафтогаза

Обвинительный акт в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которому инкриминируется декларирование недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса), направлен для рассмотрения по существу в Высший антикоррупционный суд. 

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Как установило следствие, министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти на 1,25 млн долларов.

Читай также: Замминистра экологии подозревают в недостоверном декларировании

Расследование детективы НАБУ осуществляли с сентября 2018 года. В июле чиновнику сообщили о подозрении. 7 августа подозреваемому и стороне защиты был предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Как сообщалось 24 октября, Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу с применением ​полиграфа бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: Игорь Насалик, суд, декларация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь