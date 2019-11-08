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На украинском языке дома общаются только 46% украинцев - исследование

Комментариев: 13
При этом 28% граждан Украины дома разговаривают исключительно на русском языке.
66% граждан Украины считают, что украинский должен быть единственным государственным языком
66% граждан Украины считают, что украинский должен быть единственным государственным языком
Скриншот из видео

66% граждан Украины считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. Он доминирует в образовании, кинопрокате, книгоиздании и радио, но сдает позиции на телевидении и в сфере услуг.

Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора движением “Пространство свободы“, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Согласно аналитическому обзору “Положение украинского языка в Украине в 2019 году“, обнародованного в пятницу, 46% украинцев общаются дома всегда или преимущественно на украинском языке, 28% - на русском языке. В то же время 66% граждан Украины считают, что украинский должен быть единственным государственным языком, а число сторонников принятого закона о языке (59%) более чем вдвое превышает количество его противников (27%).

Доля украинского языка в прайм-тайм ведущих телеканалов за год уменьшилась с 64% до 40%, а российского - возросла с 7 до 27%. Отмечается, что остальное время занимают двуязычные российско-украинские программы.

“Такой регресс возможен из-за компромиссных формулировок в законе “О телевидении и радиовещании“, которые создают лазейки для русификации телеэфира“, - считают авторы исследования.

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Отмечается, что 56% всех песен на общенациональных радиостанциях звучат на украинском языке, а 90% времени радиопрограммы ведутся на украинском языке. Оба показателя выросли за год и значительно превышают установленные законом квоты (35% для песен и 60% для языка ведения).

“Можно констатировать, что украинский язык стал естественной для радиоэфира во всех регионах страны“, - говорится в обзоре.

Доля школьников, получающих образование на украинском языке, за год выросла с 91 до 92%, а доля первоклассников - с 95 до 96%. В 7 областях Украины на украинском языке учатся 100% первоклассников.

“Вместе с тем реальная языковая ситуация в учебных заведениях зачастую не соответствует официальной статистике и значительная часть образовательного процесса вопреки закону осуществляется на русском языке“, - заявляют в “Пространстве свободы“.

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Из 374 фильмов, вышедших в этом году в кинопрокат, 47 сняты в оригинале на украинском языке, 194 дублированы, а 152 - озвученны с иностранного языка на украинский, 78 фильмов имеют украинские субтитры. В 89% случаев фильмы в кинотеатрах транслируются на украинском как на языке оригинала или дубляжа, в остальных случаях - озвучены или с субтитрами на украинском.

Доля газет, издаваемых на украинском языке составляет 33% от суммарного тиража. В то же время число книг на украинском языке растет как в абсолютном, так и в относительном измерениях, и составляет 85% от совокупного тиража изданных в Украине книг.

По итогам мониторинга кафе и ресторанов в 26 городах (все областные центры, кроме оккупированных, а также Кривой Рог, Мариуполь, Краматорск и Северодонецк) только 37% заведений питания имеют украинскую вывеску, только в 75% есть меню на украинском и только в 51% заведений персонал обслуживает украиноязычных клиентов на украинском языке.

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Мониторинг автовокзалов и пассажирских междугородных автобусов в 20 городах показал, что персонал перевозчиков в 37%, а работники касс и справочных служб автовокзалов в 40% случаев используют русский язык в обслуживании украиноязычных клиентов. Русский язык зафиксирован в 11% звуковых объявлений на автовокзалах и в 10% табличек на междугородных автобусах.

Обзор базируется на данных государственной статистики, социологии и мониторинговых исследований.

Как сообщалось 7 ноября, специалисты проанализировали общий уровень ксенофобии украинцев.

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Теги: украинский язык, исследование
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Комментариев (14)
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asfd0    08.11.2019, 13:37
Оценка:  +1
asfd0
А из этих 46% украинцев, 40% общаются на суржике.
Зарин_и_Зоман    08.11.2019, 13:05
Оценка:  +3
Зарин_и_Зоман
То есть, надежда на будущее Украины ещё есть? Не всем нравится тупеть от мовы?
thebestdraw    08.11.2019, 13:04
Оценка:  +4
thebestdraw
опрос проведен среди 1000 случайных жителей львова...
Пролисок    08.11.2019, 13:02
Оценка:  +2
Пролисок
Большинство областных центров-русскоговорящие,Киев в том числе.Какие такие 28%?))И куча народу по остальным городам.В 50% поверю.А то и больше.
LERMI_    08.11.2019, 13:19
Оценка:  -1
LERMI_
така картина була до 2014 року, коли я в 2008 роцы пішов навчатись до університету, то викладачам і однокурсникам було незвично, те що я спілкуюся чистою Українською, але згодом більшіть однокурсників почали наслідувати мене, чому я був приємно здивований!
Роман    08.11.2019, 13:20
Оценка:  -2
Роман
Це на людях всі рускагаварящіе, а вдома багато переходять на українську...
Роман    08.11.2019, 13:21
Оценка:  -1
Роман
про шо, власне. і свідчать результати опитуванння
LERMI_    08.11.2019, 13:01
Оценка:  -5
LERMI_
Думаю, що набагато більше, більшість моїх знайомих з Києва чи облатс,і і 80 % з них завжди спілкується Українською мовою!
Зарин_и_Зоман    08.11.2019, 13:06
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Не мовничай!
LERMI_    08.11.2019, 13:07
Оценка:  -3
LERMI_
Каца.ап не вказуй господарям, що робити рабина пі.даросійська
DmitriyMakarov    08.11.2019, 13:49
Оценка:  +1
DmitriyMakarov
Как киевлянин могу сказать, что в быту украинского языка не встречаю почти нигде. Абсолютное большинство - русскоговорящие, на втором месте - суржик, на украинском - 1-2%. Суржиком балакают, на нем пишут статьи в газетах, вывески в магазинах, законы, посты в соцсетях и считают, что это украинский!
Люблю_Украину    08.11.2019, 12:53
Оценка:  +4
Люблю_Украину
кого опрашивали-то? Польские земли?
T-REX2    08.11.2019, 12:42
Оценка:  +2
T-REX2
Чё за бред галицайский?
Зелибоба    08.11.2019, 12:41
Оценка:  +2
Зелибоба
Надо же так людей наипать, что бы они поверили, что они поверили в искскуственную национальность
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