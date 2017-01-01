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Пытки в детском приюте: В офисе одесской охранной фирмы проходит обыск

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Приют "Свитанок" стал известен жуткими издевательствами над детьми.
Сотрудники “Центра“ регулярно приезжали в учреждение и издевались над его воспитанниками
Сотрудники “Центра“ регулярно приезжали в учреждение и издевались над его воспитанниками
dumskaya.net

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В Одессе 8 ноября проходят следственные действия в офисе охранного агентства “Центр“, которое фигурирует в уголовном производстве, открытом по факту пыток в областном центре социально-психологической реабилитации детей  (до 2018 года — приют “Свитанок“).

Об этом сообщает местное издание Думская.

В помещении находятся сотрудники прокуратуры и следователи Малиновского отдела полиции, а также бойцы спецподразделения “КОРД“. 

По данным издания, одному из охранников должны объявить о подозрении по 127 ст. УК (пытки).

Напомним, дети “Свитанка“ рассказали, что сотрудники “Центра“, у которого нет договора с приютом, регулярно приезжали в учреждение и издевались над его воспитанниками.

Стоит отметить, что кроме “пыточного“, по “Свитанку“ открыты и другие уголовные производства — по части 1 ст. 137, части 3 ст. 152 и части 2 ст. 365 УК (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, сексуальное насилие, совершенное группой лиц, или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица и превышение власти).

Недавно в учреждении побывала группа психологов. Специалисты изучили психоэмоциональное состояние воспитанников и сделали неутешительное заключение.

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“Они (психологи, — ред.) определили состояние детей как критичное и требующее оперативного вмешательства. За последний месяц территорию учреждения покинули семеро детей. Один из воспитанников находился в остром психологическом состоянии. Шестеро детей пребывали в учреждении более девяти месяцев. Таким образом, нарушалось их право на воспитание в семье“, — отмечается в сообщении пресс-службы облгосадминистрации. 

Кроме “пыточного“, по “Свитанку“ открыты и другие уголовные производства
Кроме “пыточного“, по “Свитанку“ открыты и другие уголовные производства
dumskaya.net

Как сообщалось 4 октября, в одесском центре реабилитации детей заставляли жевать презерватив и били электрошокером.

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Теги: интернат, приют, побег, дети, пытки, издевательства, Одесса, Свитанок
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