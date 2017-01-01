Часть “слуг” не проголосовала за арест Дубневича из-за непонимания, - Грищук

Нардеп заявил, что не все его коллеги понимали, что это значит.

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Часть депутатов от пропрезидентской партии "Слуги народа" не проголосовала за разрешение на арест нардепа Ярослава Дубневича, потому что не понимала, что это значит.

Об этом в эфире Bihus.Info рассказал нардеп от “Слуги народа” Роман Грищук.

Там три было голосования. Причем за первое, насколько я понимаю, большинство проголосовало, если не все. Арест и привлечение к ответственности... Часть или не понимала, что это... Некоторые думали, что, возможно, это прямо в зале будет. Или не поняли, или не хотели понимать, - сказал Грищук.

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Нардеп отметил, что каждый народный избранник несет персональную ответственность за свой голос. Однако он также акцентировал на то, что не проголосовали также нардепы из других политических сил.

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