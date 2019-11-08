Супрун проиграла суд против Дубинского

Экс-глава Минздрава проиграла суд депутату.

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Суд отказал бывшей главе Министерства здравоохранения Ульяне Супрун в удовлетворении иска против народного депутату от "Слуги народа" Александра Дубинского о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Об этом сама Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

Уже сейчас понятно, что судья просто побоялась удовлетворить наш иск, несмотря на то, что нынешний народный депутат позволял себе распространять ложь. Показательно в самом деле то, что пока Дубинский не получил мандат, судья удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле. Но только Дубинский стал народным депутатом, судья потеряла интерес к делу. Судебная система, в которой статус или должность человека, а не закон, является фактором, влияющим на решение суда является больной и нуждается в коренных изменениях, - сказала Супрун.

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Также Супрун сообщила, что планирует подавать апелляцию. Она отметила, что адвокаты Дубинского в ходе судебного процесса несколько раз меняли свою позицию относительно того, кем все-таки является их подзащитный - журналистом, который имеет право критиковать чиновников, гражданином, который имеет право на собственное мнение, или народным депутатом.

Супрун рассказал, что судебное решение является показательным и позволяет “таким людям, как Дубинский генерировать фейки о людях, которые делают что-то полезное для общества”.

Пост Супрун проиллюстрировала саркастической картинкой.

Супрун опубликовала саркастичное фото facebook.com/ulanasuprun

Напомним, Дубинский пожаловался в САП на коллег. Нардеп занес в ведомство доказательства коррупции среди “слуг”.

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