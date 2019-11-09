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“Отправили малороса в Чистилище”: Молочного внести в базу Миротворца

Комментариев: 23
Шоумен Молочный попал в Чистилище Миротворца.
Молочный попал в Миротворец
Молочный попал в Миротворец
Скриншот

Известного украинского комика Андрея Молочного, который во время Революции Достоинства уехал жить в РФ, внесли в базу данных сайта Миротворец. Об этом говорится на странице портала в Twitter.

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Молочного внесли в Чистилище сайта после того, как он заявил, что по Киеву толпами ходят фашисты и назвал последние пять лет в Украине "кошмарным сном"

В Миротворце сообщили, что "отправили малороса в Чистилище", а также прикрепили ссылку на сайт. 

Пост
Пост
Скриншот

В анкете Молочного на сайте написано, что комик помещен в базу за "антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии". При этом отмечается, что Молочный живет в России.

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений, - сказано в публикации.

Анкета Молочного
Анкета Молочного
Скриншот

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Напомним, шоумен Молочный рассказал о "толпах фашистов" в Киеве. Украинский артист, который после Революции достоинства переехал жить в Россию, выразил надежду, что украинская столица, "как и семьдесят шесть лет назад будет очищена от фашистской нечисти".

 

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Теги: Молочный, Миротворец, Чистилище
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Комментариев (23)
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Рики    09.11.2019, 15:18
Оценка:  +2
Рики
Я бы его "за фашистов, ходящих толпами по Киеву " не только в Миротворец занесла, но и лишила гражданства Украины, если оно у него еще есть.
П    09.11.2019, 15:02
Оценка:  -4
П
Как то странно.
Антибес    09.11.2019, 15:02
Оценка:  -8
Антибес
Сейчас здесь всплывёт целая"толпа"под управлением старушки Виолетты Галутиной.И вся эта"толпа"будет"пи сать однотипные сообщения с одобрением и(или) благодарностями.Не так ли,бабушка Виолетта?Ведь тебе бабло Педи нужно отрабатывать!)))))))))))))
Антибес    09.11.2019, 14:53
Оценка:  -8
Антибес
Старушка Виолетта,от твоих минусов с кучи аккаунтов,наша"нэнька"н е перестанет быть"проектом,над которым США работали много лет",а личные данные гражданина Помпео не окажутся на"Миротворце"!)))))))) ))))))
П    09.11.2019, 15:06
Оценка:  +5
П
Ты меня еще отнеси к "старушке Виолете".
BROKER666    09.11.2019, 15:10
Оценка:  +4
BROKER666
и меня, геронтофил, ипанутый
Рики    09.11.2019, 15:14
Оценка:  +5
Рики
и меня. )
Shiko    09.11.2019, 15:17
Оценка:  +3
Shiko
Стесняюсь спросить, а кто такая старушка Виолетта?
BROKER666    09.11.2019, 15:20
Оценка:  +2
BROKER666
это его виртуально-мнимая любовь... он в каждом нике её видит
Рики    09.11.2019, 15:21
Оценка:  +2
Рики
Это мифический образ, судя по всему, такой же , как и "толпы фашистов, наполонившие Киев"
Shiko    09.11.2019, 15:24
Оценка:  0
Shiko
Понятно-белочка!
Рики    09.11.2019, 14:52
Оценка:  +5
Рики
Туда ему и дорога, ну , еще в психо-неврологический диспансер: такую ЧУШЬ , несусветную, писать.
bertal    09.11.2019, 14:57
Оценка:  -6
bertal
нравится жить в дурдоме?
Shiko    09.11.2019, 15:00
Оценка:  +6
Shiko
Нет, поэтому я живу не в стране березок)))
Антибес    09.11.2019, 14:46
Оценка:  -7
Антибес
Только вот почему"патриоты"из" ;Миротворца"не внесли на свой сайт личгые данные гражданина Помпео,который на днях назвал нашу Украину"проектом,над которым США работала много лет"?Это в порядке вещей,когда независимую страну называют"проектом"?Или тупо"жим-жим"у"пат риотов"?)))))))))
Shiko    09.11.2019, 14:54
Оценка:  +5
Shiko
Краще бути проектом країни дерев'яних клозетів? Як Україна була 300 років? Риторичне питання)) Дрочіть далі)))
Антибес    09.11.2019, 14:58
Оценка:  -8
Антибес
Помпео нічого не казав про 300 років.Ви схоже оброчились трошки.)))))
bertal    09.11.2019, 15:01
Оценка:  -8
bertal
Лучше быть лидерами, как были до развала и сразу после. Одна из лидирующих стран в мире, а сейчас кто-попрошайки?
Shiko    09.11.2019, 15:03
Оценка:  +5
Shiko
Откуда ему знать, самой Америсе меньше 300 лет
Shiko    09.11.2019, 15:08
Оценка:  +4
Shiko
Бертал, так давай, изобретай машину времени, вместо того, чтобы улучшать настоящее))). Или сидя на диване не очень получается?
Shiko    09.11.2019, 14:42
Оценка:  +6
Shiko
Очищается столица от фашистской нечисти. Вот, Молочный уехал)))
Антибес    09.11.2019, 14:42
Оценка:  -7
Антибес
Всегда знал что личные данные разумных и адекватных людей,которые не боятся говорить правду,сразу заносятся на"Миротворец".
ПродувКротов    09.11.2019, 14:51
Оценка:  +7
ПродувКротов
В Миротворце удачная коллекция "адекватных людей" собрана. Один только гиркин чего стоит.
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