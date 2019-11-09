“Отправили малороса в Чистилище”: Молочного внести в базу Миротворца

Шоумен Молочный попал в Чистилище Миротворца.

Известного украинского комика Андрея Молочного, который во время Революции Достоинства уехал жить в РФ, внесли в базу данных сайта Миротворец. Об этом говорится на странице портала в Twitter.

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Молочного внесли в Чистилище сайта после того, как он заявил, что по Киеву толпами ходят фашисты и назвал последние пять лет в Украине "кошмарным сном"

В Миротворце сообщили, что "отправили малороса в Чистилище", а также прикрепили ссылку на сайт.

Пост Скриншот

В анкете Молочного на сайте написано, что комик помещен в базу за "антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии". При этом отмечается, что Молочный живет в России.

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений, - сказано в публикации.

Анкета Молочного Скриншот

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Напомним, шоумен Молочный рассказал о "толпах фашистов" в Киеве. Украинский артист, который после Революции достоинства переехал жить в Россию, выразил надежду, что украинская столица, "как и семьдесят шесть лет назад будет очищена от фашистской нечисти".

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