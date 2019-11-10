На границе с Молдовой украинского пограничника ударили ножом

Нападающий незаконно пересек государственную границу Украины с целью избежания уголовной ответственности за убийство в Приднестровье.

На участке Подольского пограничного отряда нарушитель границы при задержании напал с ножом на участкового инспектора пограничной службы. Об этом сообщает Сектор по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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Информация о движении неизвестного от границы с Республикой Молдова в тыл Украины поступила пограничникам от местных жителей. Пограничники сразу выслали специальный пограничный наряд и участковых инспекторов к месту возможного движения правонарушителя.

Участковыми инспекторами пограничной службы на окраине с. Домница, что в Одесской области, на расстоянии 800 метров от границы, выявлено неизвестное лицо, по требованию предъявить документы вела себя агрессивно и осуществила попытку нападения с ножом на пограничника. С целью прекращения противоправных действий, пограничник применил силу и специальные средства, обезоружил нападающего и задержал его.

В ходе проведения опроса установлено, что данный мужчина незаконно пересек государственную границу с целью избежания уголовной ответственности за совершение преступления, а именно убийства в городе Рыбница, что в Приднестровье.

Нарушителя, предварительно гражданина Молдовы, доставлены в пункт временного содержания в Подольске. Продолжаются процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств.

Ранее на Буковине задержали двух пограничников, которые участвовали в контрабанде сигарет.

Также сообщалось, что в Словакии задержали украинца-контрабандиста на летательном аппарате. Он оборудовал мотопаратрайк для незаконного перемещения товаров.

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