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Нападение на ветерана АТО: подозреваемых задержали

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Полиция задержала пасынка Игоря Панова и его друга. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.
Полиция задержала подозреваемых в нападении на ветерана АТО и его жену
Полиция задержала подозреваемых в нападении на ветерана АТО и его жену
npu.gov.ua/

Правоохранители задержали подозреваемых в избиении ветерана АТО Игоря Панова и его жены. Ими оказались сын пострадавших и его друг, сообщила вечером 10 ноября пресс-служба полиции Киева в Facebook. 

Отмечается, что инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что их соседей избили неизвестные. 
 
"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", - уточнил начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.
 
По его словам, полицейские задержали правонарушителей 1989 и 1990 года рождения.
 
По факту инцидента начато уголовное производство.
 
Ранее сообщалось, что в Киеве напали на ветерана АТО и его супругу. Пострадавшие госпитализированы и находятся в коме.
 
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Теги: Киев, полиция, нападение, ветеран, покушение, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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