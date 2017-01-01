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СБУ раскрыла схему финансирования боевиков ЛДНР из бюджета Украины

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Житель Харькова помогал боевикам оформлять социальные выплаты от украинского правительства.
СБУ раскрыла схему финансирования боевиков ЛДНР из бюджета
СБУ раскрыла схему финансирования боевиков ЛДНР из бюджета
ssu.gov.ua

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В Харькове контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили схему финансирования террористических организаций “Л/ДНР“ через аферы с украинскими социальными выплатами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как указано в сообщении, организатором схемы стал переселенец из Луганской области, проживавший в Харькове.

За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них выявлены боевики террористических организаций “Л/ДНР“, а также умершие, - говорится в сообщении.

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Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Сейчас организатору противоправной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Житель Харькова помогал боевикам оформлять украинские соцвыплаты
Житель Харькова помогал боевикам оформлять украинские соцвыплаты
ssu.gov.ua

Напомним, СБУ вызвала на допрос айдаровца из-за боев за луганский аэропорт. Расследуют “гибель россиян“ в июле 2014 года.

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Теги: СБУ, ОРДЛО, социальные выплаты, ЛДНР, Харьков
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