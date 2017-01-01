СБУ раскрыла схему финансирования боевиков ЛДНР из бюджета Украины
Читай также: В Киеве СБУ задержала заказчицу убийства женщины
В Харькове контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили схему финансирования террористических организаций “Л/ДНР“ через аферы с украинскими социальными выплатами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как указано в сообщении, организатором схемы стал переселенец из Луганской области, проживавший в Харькове.
За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них выявлены боевики террористических организаций “Л/ДНР“, а также умершие, - говорится в сообщении.
Читай также: ФСБ попыталась вербовать украинца
Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.
Сейчас организатору противоправной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Напомним, СБУ вызвала на допрос айдаровца из-за боев за луганский аэропорт. Расследуют “гибель россиян“ в июле 2014 года.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.