СБУ раскрыла схему финансирования боевиков ЛДНР из бюджета Украины

Житель Харькова помогал боевикам оформлять социальные выплаты от украинского правительства.

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В Харькове контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили схему финансирования террористических организаций “Л/ДНР“ через аферы с украинскими социальными выплатами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как указано в сообщении, организатором схемы стал переселенец из Луганской области, проживавший в Харькове.

За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них выявлены боевики террористических организаций “Л/ДНР“, а также умершие, - говорится в сообщении.

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Во время восьми обысков по местам жительства фигурантов дела изъяты более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки с социальными выплатами.

Сейчас организатору противоправной схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для выяснения реальных масштабов сделки и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Житель Харькова помогал боевикам оформлять украинские соцвыплаты ssu.gov.ua

Напомним, СБУ вызвала на допрос айдаровца из-за боев за луганский аэропорт. Расследуют “гибель россиян“ в июле 2014 года.

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