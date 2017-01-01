Под Киевом маршрутка с пассажирами снесла забор и влетела в частный двор

Авто вылетело с трассы после столкновения с ВАЗ, который маневрировал, пытаясь уйти от столкновения с другим авто.

В селе Петропавловская Борщаговка утром в понедельник, 11 ноября, столкнулись три автомобиля. Одно из них – маршрутка с людьми от удара протаранила забор и влетела во двор жилого дома, сообщает Патрульная полиция Киевской области.

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"Около 11 утра на улице Авиаторов, 27 столкнулись три транспортных средства: Opel Astra, ВАЗ 2101 и маршрутка РУТА. По предварительным данным аварийную ситуацию создал водитель Opel Astra, когда переезжал улицу слева направо по ходу движения автомобиля ВАЗ 2101. Водитель ВАЗа смог сманеврировать и уйти от столкновения с Opel. Однако, потерял управление и столкнулся с маршруткой, которая двигалась по встречной полосе. От удара маршрутка влетела во двор частного домовладения", - говорится в сообщении.

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Вследствие аварии пострадали водитель маршрутки и водитель ВАЗ, которые госпитализированы в лечебное учреждение. В салоне легковушки находился двухлетний ребенок в автокресле, которое и спасло его от травм.

В маршрутке кроме водителя находилась женщина с 12-летним ребенком. На месте происшествия их осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь.

Напомним, во Львовской области в аварию попал школьный автобус. В больницу доставлено 10 детей.

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