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Секс-скандал в Раде: отставку Яременко утвердили

Комментариев: 2
Отставку Богдана Яременко за секс-скандала утвердили, сообщила нардеп от Слуги народа и назвала кандидатуры преемников.
Политика увольняют с поста главы комитета Рады
Политика увольняют с поста главы комитета Рады
Богдан Яременко / Facebook

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Фракция Слуги народа рассмотрела заявление Богдана Яременко об отставке с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и определила его преемников. Об этом в Facebook сообщила депутат Слуги народа Евгения Кравчук.

Кравчук отметила, что Яременко никоим образом не нарушил закон и обещания, данные избирателям и команде.

Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, которые могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это, - добавила депутат .

По ее данным, среди кандидатов на должность главы комитета - Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Галина Михайлюк и Александр Мережко.

По этому поводу у нас пройдут внутренние праймериз, на которых определим сильнейшего, - сообщила Кравчук.

К слову, что 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
 
Напомним, участнику секс-скандала Яременко уже нашли три кандидатуры на замену. В понедельник, 11 ноября, депутаты от партии Слуга Народа могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на Богдана Яременко, которого заметили за перепиской с путанами прямо на заседании парламента.

 

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Теги: секс-скандалы, Рада, Верховная Рада, отставка, секс-скандал, переписка, Слуга народа
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Комментариев (2)
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LERMI_    12.11.2019, 10:11
Оценка:  +1
LERMI_
відставка з подальшою зсилкою в квартал 95, їм такиого фееричного до.вбойоба з недавніх пір не хватає
Вадим333    12.11.2019, 10:09
Оценка:  +2
Вадим333
так может и мандат стоит сдать?
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