В "ДНР" заявили о завершении отвода в Петровском
Представители самопровозглашенной “ДНР“ уведомили СММ ОБСЕ об окончании процесса разведения в Петровском на участке №3. Об этом заявил во вторник, 12 ноября, представитель сепаратистов в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов, пишет Интерфакс.
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Он добавил, что аналогичная процедура была проведена и на пилотном участке разведения №2 в Золотом: на протяжении трех суток, с 29 октября по 1 ноября, проходил вывод сил и средств, и после проведенной СММ верификации, на пятый день - 2 ноября - вышел оперативный отчет миссии и начался следующий цикл мероприятий.
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Накануне о завершении разведения в Петровском заявили в штабе ООС. Процесс начался 9 октября.
После разведения должно начаться разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.
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