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В "ДНР" заявили о завершении отвода в Петровском

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Накануне об окончании отвода сил и средств заявили в штабе ООС. Далее должен начаться процесс разминирования.
Разведение войск в Петровском завершилось
Разведение войск в Петровском завершилось
Ресурсы сепаратистов

Представители самопровозглашенной “ДНР“ уведомили СММ ОБСЕ об окончании процесса разведения в Петровском на участке №3. Об этом заявил во вторник, 12 ноября, представитель сепаратистов в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов, пишет Интерфакс.

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“После того, как стороны уведомят миссию о завершении отвода, наблюдатели прибудут на участок, чтобы провести инспекцию и убедиться в полном выводе живой силы и вооружения. По итогам верификации на официальном сайте миссии выйдет специальный оперативный отчет“, - сказал Якубов.

Он добавил, что аналогичная процедура была проведена и на пилотном участке разведения №2 в Золотом: на протяжении трех суток, с 29 октября по 1 ноября, проходил вывод сил и средств, и после проведенной СММ верификации, на пятый день - 2 ноября - вышел оперативный отчет миссии и начался следующий цикл мероприятий. 

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Накануне о завершении разведения в Петровском заявили в штабе ООС. Процесс начался 9 октября.

После разведения должно начаться разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

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Теги: ДНР, ситуация на востоке Украины, Прекращение огня на Донбассе, ДНР новости, режим тишины на Донбассе, разведение сил на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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