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Кива пришел в Раду в маске Джокера

Комментариев: 2
Соответствующие фотографии появились в Сети.

Народный депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске Джокера. Соответствующие фото в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. 

“Цирк? А, нет, парламент“ - подписал фото Доброносов

Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что Кива угрожал человеку на улице из-за замечания.На видео видно, как мужчина упрекнул Киву: “От народа прячетесь?“.

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Теги: Кива, Джокер, маска
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Комментариев (4)
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thebestdraw    12.11.2019, 13:44
Оценка:  0
thebestdraw
это чтобы не было понятно, кто дрочит в раде?
Woodbrother    12.11.2019, 13:43
Оценка:  0
Woodbrother
Клоунизм-дебилизм сейчас в моде.
ЗаУкраїну    12.11.2019, 13:39
Оценка:  0
ЗаУкраїну
ну с этим все понятно, у него давно справка о шизофрении имеется. Не смешно.
LERMI_    12.11.2019, 13:34
Оценка:  0
LERMI_
клоуни і схожа "дічь" це звичайно прерогатива іншої партії, хоча цей персонаж теж достатньо феєричний!
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