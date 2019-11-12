Кива пришел в Раду в маске Джокера

Соответствующие фотографии появились в Сети.

Народный депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске Джокера. Соответствующие фото в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

“Цирк? А, нет, парламент“ - подписал фото Доброносов

Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что Кива угрожал человеку на улице из-за замечания.На видео видно, как мужчина упрекнул Киву: “От народа прячетесь?“.

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