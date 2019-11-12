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В Одессе отчим убил пасынка за сигарету

Комментариев: 2
Конфликт произошел из-за сигареты.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

Сегодня, 12 ноября, в Одессе мужчина ударил ножом в грудь своего 35-летнего пасынка, в результате чего тот скончался от полученных травм.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Отмечается, что конфликт случился в одной из квартир на Люстдорфской дороге. По предварительной информации, конфликт между пасынком и отчимом произошел из-за сигареты. Мужчина попросил сигарету у отчима, а тот отказал. Спор перерос в драку, в результате которой глава семейства вонзил нож в грудь пасынку.

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Мать погибшего вызвала скорую, но врачи констатировали смерть.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Отчиму грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове мужчина изнасиловал девочку и ее бабушку. Отчим изнасиловал 14-летнюю девочку, ее 73-летнюю бабушку, а потом убил двух домашних котов.

 

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Комментариев (2)
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ВыВсеВрете    12.11.2019, 16:00
Оценка:  +1
ВыВсеВрете
Представляю, если бы это произошло в России, сразу были вопли "это рюцкий мир".
Ау свидомые, а это чей мир.
Letohradek    12.11.2019, 16:19
Оценка:  -1
Letohradek
Ватный еблан, тебя забанили на маил.ру?
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