В Одессе отчим убил пасынка за сигарету

Конфликт произошел из-за сигареты.

Сегодня, 12 ноября, в Одессе мужчина ударил ножом в грудь своего 35-летнего пасынка, в результате чего тот скончался от полученных травм.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Отмечается, что конфликт случился в одной из квартир на Люстдорфской дороге. По предварительной информации, конфликт между пасынком и отчимом произошел из-за сигареты. Мужчина попросил сигарету у отчима, а тот отказал. Спор перерос в драку, в результате которой глава семейства вонзил нож в грудь пасынку.

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Мать погибшего вызвала скорую, но врачи констатировали смерть.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Отчиму грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове мужчина изнасиловал девочку и ее бабушку. Отчим изнасиловал 14-летнюю девочку, ее 73-летнюю бабушку, а потом убил двух домашних котов.

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