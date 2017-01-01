Решение суда ООН по делу "Украина против РФ" будет не ранее 2022 года

При этом возможны разные варианты решения – "по сути" или "определение компенсации".

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Решение Международного суда ООН по делу “Украина против РФ“ ожидается не раньше 2022 года, а возможно, и начала 2023 года. Об этом заявила замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции, агент Украины по делу “Украина против РФ“ Елена Зеркаль, пишет “Интерфакс-Украина“.

Если подсчитывать соответственно с установившейся практикой суда, то в декабре следующего года Россия должна подать приблизительно такое же количество документов в суд. После этого суд должен предоставить нам право на изучение и реакцию на эти документы. Обычно это 3-4 месяца. Если будет такое количество, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции РФ на нашу реакцию и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не раньше 2022 года, а возможно, и начала 2023 года, - отметила Зеркаль.

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При этом Зеркаль подчеркнула, что в данном вопросе все зависит от того, что будет считаться решением - “решение по сути, или решение, которое будет определять компенсацию“.

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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