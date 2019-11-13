“Уберется много соблазнов”: Арахамия предложил поднять зарплаты нардепам
Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что стоит поднять зарплаты народным депутатам до 100 тысяч гривен.
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Такое заявление Арахамия сделал в ходе интервью изданию LIGA.net.
По его мнению, если зарплата нардепа будет высокой, тогда уберется много соблазнов.
Вообще я считаю, что зарплаты депутатам надо поднимать. Она должна быть где-то 100 000 грн на руки. Тогда уберется много соблазнов. Понятно, что ты никогда не перебьешь коррупционные группы влияния, но, по крайней мере, это гигиеническая мера, - сказал Арахамия.
По его словам, всю депутатскую зарплату Арахамия тратит на благотворительность, а живет исключительно за счет своих собственных сбережений.
Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой, - сказал он.
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Напомним, Арахамия знает, кто сливает партийные инсайды. В партии проведут внутреннее расследование, чтобы наверняка определить того, кто сливает внутрипартийную информацию.
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нардепы же ночами не спят..работают...семей не видят..нет времени кофейку выпить...