“Уберется много соблазнов”: Арахамия предложил поднять зарплаты нардепам

Глава фракции “Слуга народа” сделал громкое заявление.

Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что стоит поднять зарплаты народным депутатам до 100 тысяч гривен.

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Такое заявление Арахамия сделал в ходе интервью изданию LIGA.net.

По его мнению, если зарплата нардепа будет высокой, тогда уберется много соблазнов.

Вообще я считаю, что зарплаты депутатам надо поднимать. Она должна быть где-то 100 000 грн на руки. Тогда уберется много соблазнов. Понятно, что ты никогда не перебьешь коррупционные группы влияния, но, по крайней мере, это гигиеническая мера, - сказал Арахамия.

По его словам, всю депутатскую зарплату Арахамия тратит на благотворительность, а живет исключительно за счет своих собственных сбережений.

Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой, - сказал он.

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Напомним, Арахамия знает, кто сливает партийные инсайды. В партии проведут внутреннее расследование, чтобы наверняка определить того, кто сливает внутрипартийную информацию.

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