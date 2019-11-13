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“Уберется много соблазнов”: Арахамия предложил поднять зарплаты нардепам

Комментариев: 7
Глава фракции “Слуга народа” сделал громкое заявление.
Арахамия за повышение зарплат нардепам
Арахамия за повышение зарплат нардепам
facebook.com/david.braun.50951

Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что стоит поднять зарплаты народным депутатам до 100 тысяч гривен.

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Такое заявление Арахамия сделал в ходе интервью изданию LIGA.net.

По его мнению, если зарплата нардепа будет высокой, тогда уберется много соблазнов.

Вообще я считаю, что зарплаты депутатам надо поднимать. Она должна быть где-то 100 000 грн на руки. Тогда уберется много соблазнов. Понятно, что ты никогда не перебьешь коррупционные группы влияния, но, по крайней мере, это гигиеническая мера, - сказал Арахамия.

По его словам, всю депутатскую зарплату Арахамия тратит на благотворительность, а живет исключительно за счет своих собственных сбережений.

Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой, - сказал он.

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Напомним, Арахамия знает, кто сливает партийные инсайды. В партии проведут внутреннее расследование, чтобы наверняка определить того, кто сливает внутрипартийную информацию.

 

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Теги: Арахамия, зарплаты, депутаты
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Комментариев (7)
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Безумный    13.11.2019, 14:01
Оценка:  +1
Безумный
пусть напомнят . арахамии что при кучме уже подымали зарплаты депутатам, и это никак не повлияло на их воровство
morbig    13.11.2019, 13:53
Оценка:  +1
morbig
во чешет ч.....
Rikstal    13.11.2019, 13:44
Оценка:  +1
Rikstal
Цілком очікувана пропозиція "нової команди" ! Щоб не було великого шухеру, витримали паузу.
Антибес    13.11.2019, 13:35
Оценка:  +3
Антибес
Я"За"!Но сначала за коррупцию и казнокрадство введите такую же ответственность как и в Китае!И пусть этот закон имеет обратную силу.Юристы поймут меня.)))))
Alcoolique    13.11.2019, 13:24
Оценка:  +3
Alcoolique
а чего так скромно?пускай ублюдкам до 500 поднимают..и каждый месяц по сотке бонусом....
нардепы же ночами не спят..работают...семей не видят..нет времени кофейку выпить...
shk67    13.11.2019, 13:23
Оценка:  +4
shk67
Они там все дауны, оторваны от жизни!
Noblesse_obliger    13.11.2019, 13:07
Оценка:  +8
Noblesse_obliger
Даун,подними пенсионерам и простым людям сначала,а вам дармоедам можно урезать!!!
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