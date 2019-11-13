Рынок земли: Стало известно, почему СН добивается рассмотрения закона именно сегодня

Арахамия объяснил ситуацию.

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Законопроект о введении рынка земли должен быть рассмотрен именно сегодня, поскольку завтра-послезавтра запланировано рассмотрение проекта Государственного бюджета на следующий год.

Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает УНН.

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“Потому что завтра бюджет, и мы не знаем, сколько бюджет займет времени. На бюджет мы запланировали, на всякий случай, два дня“, - отметил Арахамия, отвечая на вопрос, почему именно сегодня монобольшинство добивается рассмотрения законопроекта о рынке земли.

При этом он добавил, что следующие почти две недели депутаты не будут собираться в сессионном зале, поэтому важные вопросы должны быть приняты, согласно графику.

“Поэтому мы вынуждены сейчас в таком режиме работать“, - добавил политик.

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Напомним, народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады начали рассматривать 11 законопроектов по введению рынка земли.

Как сообщалось, 13 ноября закон по рынку земли поддержали 240 нардепов.

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