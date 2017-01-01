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В Бердянске прокурора задержали на взятке в $10 тысяч

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Прокурор требовал и получил через посредника деньги за непривлечение лица к уголовной ответственности.
Проводятся неотложные следственные действия, заявили в ГПУ
Проводятся неотложные следственные действия, заявили в ГПУ
Корреспондент.net

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В Бердянске правоохранители задержали местного прокурора на взятке в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает Генпрокуратура Украины в четверг, 14 ноября.

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Отмечается, что прокурор требовал и получил через посредника взятку “за непривлечение лица к уголовной ответственности и прекращения оказания давления на хозяйственную деятельность последнего“.

Возбуждено уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Одессе прокурор за взятку в 10 тысяч долларов предлагал выйти из СИЗО подозреваемому в мошенничестве и коррупции.

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Теги: Генпрокуратура, взятка, Бердянск, взятки, ГПУ, задержание
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