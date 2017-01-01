В Бердянске прокурора задержали на взятке в $10 тысяч

Прокурор требовал и получил через посредника деньги за непривлечение лица к уголовной ответственности.

Читай также: Должность почем? Коррупция на Банковой

В Бердянске правоохранители задержали местного прокурора на взятке в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает Генпрокуратура Украины в четверг, 14 ноября.

Читай также: СМИ стало известно имя сообщницы задержанной на взятке сотрудницы ОП

Отмечается, что прокурор требовал и получил через посредника взятку “за непривлечение лица к уголовной ответственности и прекращения оказания давления на хозяйственную деятельность последнего“.

Возбуждено уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Одессе прокурор за взятку в 10 тысяч долларов предлагал выйти из СИЗО подозреваемому в мошенничестве и коррупции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram